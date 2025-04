Zaakwaarnemer Klopp verschaft duidelijkheid over Real Madrid-geruchten

De zaakwaarnemer van Jürgen Klopp spreekt zich uit over de geruchten over een mogelijk dienstverband van zijn cliënt bij Real Madrid. Nu de dagen van huidig trainer Carlo Ancelotti geteld lijken, wordt de Duitse oud-trainer van onder meer Borussia Dortmund en Liverpool in Spanje veelvuldig genoemd als zijn mogelijke opvolger. Zijn agent Mark Kosicke stelt dat Klopp het uitstekend naar zijn zin heeft in zijn huidige functie binnen de Red Bull-groep en dat van een vertrek naar Madrid dus geen sprake is.

Gisteren (donderdag) bracht Sky Sports News naar buiten dat Real Madrid reeds na de finale van de Copa del Rey tegen FC Barcelona (26 april) afscheid gaat nemen van Ancelotti, wiens contract nog doorloopt tot medio 2026. De Italiaan zou onder meer de pijnlijke Champions League-uitschakeling door toedoen van Arsenal, dat over twee wedstrijden met 5-1 te sterk was voor de titelhouder, worden aangewreven. Als mogelijke opvolger valt veelvuldig de naam van huidig Bayer Leverkusen-trainer Xabi Alonso, maar ook Klopp zou er in Santiago Bernabéu goed opstaan.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Trainerszoektocht voor Real Madrid: acht mogelijke opvolgers van Ancelotti

De Spaanse krant AS schreef dat Klopp open zou staan voor een terugkeer op de bank, omdat zijn huidige rol als Global Head of Soccer binnen het Red Bull-netwerk de Duitser maar matig zou bevallen. In gesprek met de Duitse tak van Sky Sports komt Klopps zaakwaarnemer Kosicke echter met een duidelijk statement: "Ik begrijp dat Europese topclubs en een aantal nationale bonden continu navraag doen naar Jürgen", aldus de belangenbehartiger. "Hij heeft echter niet de intentie om het volgend seizoen ergens over te nemen als hoofdtrainer. Zelfs niet bij Real Madrid of de nationale ploeg van Brazilië. Jürgen is gelukkig met zijn rol bij Red Bull en hij heeft een doorlopend contract, dus verder valt er niets over te zeggen", zegt Koscicke.

