'Ancelotti maakt seizoen niet af bij Real Madrid'

Carlo Ancelotti lijkt bezig aan zijn laatste dagen als trainer van Real Madrid. Volgens bronnen van Sky Sports News gaat de Italiaan de club verlaten na de finale van de Copa del Rey op 26 april, waarin Real het opneemt tegen FC Barcelona.

Na de pijnlijke uitschakeling in de kwartfinale van de Champions League tegen Arsenal (2-1 nederlaag thuis, 5-1 over twee wedstrijden), sprak Ancelotti openlijk zijn twijfels uit over zijn toekomst. “Misschien besluit de club om me te vervangen, en dat kan dit jaar zijn, of volgend jaar als mijn contract afloopt”, zei de 65-jarige coach. “Maar als het voorbij is, ben ik hoe dan ook dankbaar. Of dat morgen is, over tien dagen, een maand of een jaar, maakt me niet uit.”

Ancelotti zou nog op de bank zitten bij de bekerfinale in Sevilla, maar het is de verwachting dat hij niet meer aan de zijlijn staat bij El Clásico op 11 mei. Real staat momenteel vier punten achter op koploper Barcelona in LaLiga, met nog zeven wedstrijden te gaan.

© Imago

Ancelotti nieuwe bondscoach Brazilië?

Het is de vraag waar de toekomst van Ancelotti ligt. De Braziliaanse voetbalbond (CBF) hoopt hem naar verluidt al voor het einde van het seizoen aan te stellen als nieuwe bondscoach. De nationale ploeg zit zonder trainer sinds het ontslag van Dorival Junior na de 4-1 nederlaag tegen Argentinië in maart. In juni wachten cruciale WK-kwalificatieduels tegen Paraguay en Ecuador.

De Braziliaanse zakenman Diego Fernandes – die nauwe banden zou hebben met zowel Ancelotti’s entourage als de CBF – probeert een deal te smeden. Zijn betrokkenheid wordt omschreven als 'strategisch van groot belang', al groeit in Brazilië de onrust omdat er nog steeds geen nieuwe bondscoach is. .

'Xabi Alonso kan Ancelotti vervangen'

Hoewel Ancelotti’s contract bij Real officieel doorloopt tot juni 2026, wordt hij al langer in verband gebracht met het Braziliaanse elftal. Ook Jorge Jesus, de huidige coach van Al Hilal, is een kandidaat. Bij Real Madrid wordt Xabi Alonso – momenteel trainer van het succesvolle Bayer Leverkusen – genoemd als potentiële opvolger van Ancelotti.

