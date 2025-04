Flick maakt Barça-opstelling voor bekerfinale bekend: Frenkie de Jong zoals verwacht basisspeler

begint zaterdagavond, zoals al werd verwacht, als basisspeler bij FC Barcelona aan de finale van de Copa del Rey tegen Real Madrid. De ploeg van trainer Hans-Dieter Flick hoopt in Sevilla voor de tweede keer dit seizoen ten koste van de aartsrivaal uit de hoofdstad een prijs te winnen.

Eerder dit seizoen, om precies te zijn op 12 januari, troffen beide grootmachten elkaar ook al in de finale van de Supercopa, die werd gespeeld in het Saudische Jeddah. Met De Jong 90 minuten op de bank was Barcelona met maar liefst 5-2 te sterk voor Real, ondanks het feit dat doelman Wojchiech Szczesny na een klein uur met rood van het veld werd gestuurd. Ook het eerste onderlinge competitietreffen tussen Barça en Real eindigde op pijnlijke wijze voor De Koninklijke: in oktober wonnen de Catalanen in Santiago Bernabéu met maar liefst 0-4.

In de dagen voorafgaand aan de bekerfinale liepen de spanningen gigantisch op. Real Madrid TV kwam in aanloop naar de Clásico met een opmerkelijk filmpje, waarin de objectiviteit van scheidsrechter Ricardo de Burgos Bengoetxea openlijk in twijfel wordt getrokken. Zo zette het clubkanaal een aantal fouten van de leidsman op een rijtje en wees Real op het winstpercentage in de wedstrijden waarin de Bask de leiding had. Bovendien zou De Burgos Bengoetxea te onervaren zijn: de leidsman heeft nog nooit een Champions League-duel gefloten. De arbiter reageerde vrijdag emotioneel op het filmpje en barstte tijdens een persconferentie zelfs in tranen uit. Real eiste daarop dat de arbiter van het duel zou worden gehaald, maar kreeg nul op het rekest van de Spaanse voetbalbond. Daarop reageerde de club woedend, maar Real bracht uiteindelijk in een officieel statement naar buiten dat van niet op komen dagen, zoals Spaanse media vreesden, geen sprake zou zijn.

De finale gaat dus 'gewoon' door, met De Jong als een van de elf basisspelers van Barcelona. Flick kiest in de eindstrijd voor de verwachte namen. Dat betekent dat Szczesny andermaal het doel verdedigt en dat de defensie wordt gevormd door Jules Koundé, Pau Cubarsí, Iñigo Martínez en Gerard Martín. Op het middenveld wordt De Jong geflankeerd door Pedri en Dani Olmo. Voorin begint Ferran Torres, bij absentie van de geblesseerde aanvalsleider Robert Lewandowski, in de spits. De Spanjaard wordt vanaf de vleugels bijgestaan door Lamine Yamal (rechts) en Raphinha (links).

Opstelling FC Barcelona: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Martínez, Gerard Martín; Pedri, De Jong, Olmo; Yamal, Ferran Torres, Raphinha

Welk resultaat verwacht jij in de bekerfinale tussen Barcelona en Real Madrid? Laden... 79.3% Winst voor FC Barcelona 20.7% Winst voor Real Madrid 352 stemmen

