'Ancelotti hakt knoop door over meespelen Mbappé in bekerfinale'

begint zaterdagavond als wisselspeler aan de finale van de Copa del Rey tussen Real Madrid en FC Barcelona, zo claimt de Spaanse krant AS. Er bestonden al twijfels over de fitheid van de Franse superster, trainer Carlo Ancelotti lijkt in de aanval naast te gaan kiezen voor .

De 26-jarige Mbappé ontbrak vorige week vanwege een schorsing in het thuisduel met Athletic Club (1-0 winst) en werd midweeks buiten de selectie gehouden voor de confrontatie met Getafe (0-1 winst). De Fransman maakt wél deel uit van de spelersgroep die het zaterdagavond in Sevilla opneemt tegen aartsrivaal Barcelona in de strijd om de Copa del Rey, maar of hij als basisspeler zou gaan starten was nog maar de vraag.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Real Madrid verschaft duidelijkheid over doorgaan bekerfinale tegen Barcelona

AS-verslaggever Rubén Martín schrijft op X dat Mbappé om 22.00 uur niet aan de aftrap zal verschijnen. In zijn plaats zal Rodrygo samen met Vinícius de tweemansvoorhoede van De Koninklijke gaan vormen. Daarnaast schrijft Martín dat veteraan Lucas Vázquez de rechtsback van dienst zal zijn, terwijl Ferland Mendy links achterin de voorkeur zal krijgen boven Fran García. Voorts bevestigt de journalist dat Dani Ceballos mag gaan starten op het middenveld, waar ook plek is voor Federico Valverde.

LEES OOK: Atlético heeft het gehad met Real Madrid en komt met duidelijke reactie op Calimero-gedrag

Als de informatie van Martín klopt, zal dit vermoedelijk de basisopstelling van Real in de bekerfinale worden:

Courtois; Vázquez, Asencio, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Ceballos, Bellingham; Rodrygo, Vinícius

Welk resultaat verwacht jij in de bekerfinale tussen Barcelona en Real Madrid? Laden... 80.8% Winst voor FC Barcelona 19.2% Winst voor Real Madrid 229 stemmen

📌 Ancelotti parece que opta por Lucas de lateral y Valverde al centro del campo. Mendy en el carril izquierdo. Rodrygo y Ceballos entran en el once.



🤕 Mbappé saldrá desde el banquillo.#RealMadrid #CopaDelRey 🏆 pic.twitter.com/sHxrAvhvKq — Rubén Martín AS (@RubenMartinAS) April 26, 2025

➡️ Meer Real Madrid nieuws

👉 Fabrizio Romano: Vinícius kan 2 jaar geschorst worden 🔗

👉 Mbappé, die niet eens in actie komt, krijgt uiterst gênant ontvangst bij Real Madrid 🔗

👉 ‘Real Madrid zit niet stil en spreekt met droomkandidaat’ 🔗

👉 Zaakwaarnemer Klopp verschaft duidelijkheid over Real Madrid-geruchten 🔗

👉 Trainerszoektocht voor Real Madrid: acht mogelijke opvolgers van Ancelotti 🔗