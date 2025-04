Atlético heeft het gehad met Real Madrid en komt met duidelijke reactie op Calimero-gedrag

De bekerfinale tussen FC Barcelona en Real Madrid staat onder enorme hoogspanning. Dat heeft alles te maken met een filmpje dat het clubkanaal van Real Madrid in de aanloop naar de derde Clásico van dit seizoen de wereld in heeft geslingerd. De huidige nummer twee van Spanje uitte daarin flinke kritiek op Ricardo de Burgos Bengoetxea. De Spaanse bond schaarde zich achter de arbitrage, tegen het zere been van Real Madrid. De recordkampioen boycotte vervolgens alle officiële plichtplegingen rond de finale. Atlético Madrid heeft er een duidelijke mening over.

Met het affiche FC Barcelona - Real Madrid in een finale in het vooruitzicht hoort het vooral over voetbal te gaan, maar Real Madrid heeft er een volledig andere draai aan gegeven. De Koninklijke is niet blij met de aanstelling van scheidsrechter De Burgos Bengoetxea en liet dat zien in een filmpje waarin wordt gezegd dat Real Madrid 64% van zijn wedstrijden wint onder diens leiding, terwijl dit percentage voor FC Barcelona op 81% zou liggen. De Burgos Bengoetxea reageerde vrijdag tijdens zijn persconferentie geëmotioneerd op de pesterijen van Real Madrid. “Om je zoon huilend thuis te zien komen van school, omdat een aantal kinderen zeggen dat zijn vader een crimineel is, is moeilijk te verteren”, zo sprak de leidsman.

Real Madrid was op zijn beurt niet blij met de uitlatingen van de arbiter en kwam uit protest niet opdagen op de persconferentie en afsluitende training voor de finale tegen FC Barcelona. De huidige nummer twee van Spanje - die vorige week kansloos door Arsenal uit de Champions League werd geknikkerd - zou de Spaanse voetbalbond RFEF hebben verzocht om een nieuw arbitraal duo aan te stellen. Naast De Burgos Bengoetxea moest ook Pablo Gonzalez Fuertes, de VAR van dienst, het namelijk ontgelden. De bond heeft het verzoek van Real Madrid echter geweigerd en stelt dat het niet aan de clubs is om voor te schrijven wie welke wedstrijd fluit. Dat was tegen het zere been van Real Madrid in. De club van voorzitter Florentino Pérez liet de persconferentie én het fotomoment aan zich voorbijgaan. Daar zouden aanvoerder Luka Modric en Carlo Ancelotti poseren met hun collega’s Ronald Araújo en Hans-Dieter Flick.

Bijzonder statement van Real Madrid, Atlético reageert

Er kon vrijdagavond zelfs niet worden uitgesloten dat Real Madrid de finale volledig aan zich voorbij zou laten gaan, maar daarover verschafte de club later duidelijkheid. Zover lijkt het dus niet te komen, maar de ontmoeting met FC Barcelona staat wel onder enorme hoogspanning. Real Madrid kwam vrijdagavond zelf nog met een statement. De club noemde de uitlatingen van de scheidsrechter ‘onacceptabel’ en wijst erop dat de uitlatingen van Real Madrid TV vallen onder de vrijheid van meningsuiting. “Dat daar doelbewust de aandacht op wordt gevestigd bewijst, voor de zoveelste keer, de duidelijke animositeit en vijandigheid van deze scheidsrechters tegenover Real Madrid”, zo klonk het.

Mocht het zaterdagavond in de bekerfinale opnieuw misgaan tegen FC Barcelona - de Catalanen wonnen dit seizoen al met 0-4 (competitie) en 2-5 (Supercopa) van hun rivaal - dan lijkt Real Madrid zijn excuses al klaar te hebben liggen. De commotie is andere clubs in Spanje natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgegaan. Atlético Madrid heeft het gehad met de Calimero-houding van de rivaal. “Dit is ondraaglijk. Stop met het bezoedelen van het imago van het Spaanse voetbal”, zo schrijft Atlético op X.

Esto es insoportable. Basta de manchar la imagen del fútbol español #StopAcosoArbitralYa — Atlético de Madrid (@Atleti) April 25, 2025

