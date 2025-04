Real Madrid verschaft duidelijkheid over doorgaan bekerfinale tegen Barcelona

De finale van de Copa del Rey tussen FC Barcelona en Real Madrid gaat zaterdag 'gewoon' door, zo meldt Real in een officieel statement op de clubsite. De Koninklijke dreigde volgens Spaanse media niet op te komen dagen voor de eindstrijd in Sevilla, uit ongenoegen over de uitlatingen van arbiter Ricardo de Burgos Bengoetxea.

Wat is er aan de hand?

Real Madrid TV kwam in aanloop naar de Clásico met een opmerkelijk filmpje, waarin de objectiviteit van De Burgos Bengoetxea openlijk in twijfel wordt getrokken. Zo zet het clubkanaal een aantal fouten van de leidsman op een rijtje en wijst Real op het winstpercentage in de wedstrijden waarin de Bask de leiding had. Bovendien zou De Burgos Bengoetxea te onervaren zijn: de arbiter heeft nog nooit een Champions League-duel gefloten. De arbiter reageerde vrijdag emotioneel op het filmpje en barstte tijdens een persconferentie zelfs in tranen uit.

Bij de RFEF diende Real een officieel verzoek in om zowel De Burgos Bengoetxea als VAR Pablo Gonzalez Fuertes van de finale te halen. De voetbalbond peinst daar echter niet over, waarop Real besloot alle officiële plichtplegingen van de vrijdagavond (persconferentie, fotomoment, training en gezamenlijk diner) te boycotten. De club kwam later op de avond wel met een officieel statement waarin wordt gewezen op de vrijheid van meningsuiting van het clubkanaal én de club vaststelt dat er bij de huidige arbiters sprake is van 'duidelijke animositeit en vijandigheid jegens Real Madrid'. Dat statement wijst er volgens Spaanse media op dat Real serieus zou kunnen overwegen niet op te komen dagen voor de finale in Sevilla.

Wat gebeurt er als Real Madrid niet op komt dagen voor de bekerfinale?

Relevo dook in de reglementen van de Spaanse voetbalbond om na te gaan wat er zou gebeuren als Real zaterdagavond daadwerkelijk zou weigeren aan te treden. Artikel 80 laat er geen onduidelijkheid over bestaan: clubs die zich terugtrekken worden in het volgende seizoen uitgesloten van deelname aan de Copa del Rey. Het medium wijst erop dat die regel in het seizoen 2014/15 werd toegepast toen Racing Santander uit protest van het veld liep. Opvallend genoeg kwam FC Barcelona in 2000 wél weg met een dergelijk 'vergrijp'. De club kon door interlandverplichtingen geen elftal op de been krijgen voor de return van de halve finale tegen Atlético Madrid. Die club kreeg daarop de overwinning toebedeeld, maar RFEF-voorzitter Ángel María Villar vaardigde een pardon uit richting Barcelona, dat het jaar daarop dus 'gewoon' mee mocht doen aan het bekertoernooi.

De regels schrijven daarnaast voort dat, in het geval van terugtrekking van Real, de club die door de Koninklijke werd uitgeschakeld in de halve finale automatisch de finaleplaats krijgt. Dat zou betekenen dat Barcelona in de eindstrijd te maken krijgt met Real Sociedad, dat in de halve eindstrijd over twee wedstrijden met 4-5 verloor van Real Madrid. Sociedad staat op dit moment tiende in LaLiga en dreigt daardoor naast Europees voetbal te grijpen, maar zou zich plotseling alsnog in één wedstrijd kunnen verzekeren van een ticket voor de competitiefase van de Europa League. Overigens zal er nog wel een nieuwe datum voor de finale moeten worden gevonden als die daadwerkelijk tussen Barcelona en Sociedad zal gaan, wat met de overvolle speelkalender nog niet zo makkelijk is.

Real Madrid maakt einde aan onzekerheid over finale Copa del Rey

Iets na tienen komt Real Madrid vrijdagavond middels een officieel statement met het verlossende woord: "Naar aanleidingen van de geruchten die in de voorbije uren de ronde deden, kondigt Real Madrid aan dat ons team nooit heeft overwogen om zich terug te trekken uit de finale van morgen", schrijft de club. Real noemt de uitlatingen van de arbiter nog altijd 'ongelukkig en ongepast', maar schrijft ook te beseffen dat die 'geen afbreuk mogen doen aan een sportevenement van wereldwijde betekenis dat door honderden miljoenen mensen zal worden bekeken'.

Nuevo Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 25, 2025

