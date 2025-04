Van Nistelrooij tast nog atijd in duister over Leicester-toekomst

Ruud van Nistelrooij heeft nog altijd geen duidelijkheid over het feit of hij ook komend seizoen aan het roer staat bij Leicester City. De Nederlandse oefenmeester geeft na afloop van de met 3-0 verloren uitwedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers aan dat hij nog altijd wacht.

Leicester City degradeerde vorige week na een 0-1 nederlaag in eigen huis tegen Liverpool officieel uit de Premier League. Waarmee de missie van Van Nistelrooij om The Foxes erin te houden mislukte. Van de twintig wedstrijden die die de oud-spits van Manchester United aan het roer stond, wist de club er slechts twee te winnen. Zestien wedstrijden verloor Leicester City.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van Nistelrooij laat één cruciale vraag onbeantwoord na degradatie met Leicester City

Of Van Nistelrooij zijn ploeg nog kan motiveren na de degradatie? "Ik denk dat er één belangrijke motivatie is en dat is dat we het voor het nieuwe seizoen staan, maar we spelen ook voor onze aanvoerder", doelt Van Nistelrooij op het aanstaande vertrek van aanvoerder Jamie Vardy. "Hij gaat zijn laatste drie wedstrijden spelen in zijn Leicester City-carrière. Als het geen goede motivatie is om dat voor hem te doen, dan weet ik het ook niet meer."

LEES OOK: Van Nistelrooij wordt keihard aangepakt: 'Van een zwak elftal een verschrikkelijk elftal gemaakt'

Vardy kondigde dag zijn vertrek aan bij Leicester City, Van Nistelrooij ziet daarmee geen verandering wat betreft de sfeer in de ploeg. "Nee, niet echt", erkent hij. "Ik heb natuurlijk met Jamie en met het team gepraat. We wilden goed de wedstrijd ingaan, ook voor hem. Dat lukte alleen niet. We kunnen onszelf alleen nog oprapen en ons klaarmaken voor een thuiswedstrijd volgende week."

Onduidelijkheid over toekomst Van Nistelrooij

Van Nistelrooij tekende eind november een contract tot medio 2027 bij Leicester City, maar ook hij ook komend seizoen in de Championship voor de groep staat is onduidelijk. "Ik wacht nog steeds", reageert hij. "Voor de wedstrijd heb ik al aangegeven dat ik met het bestuur en de voorzitter heb gesproken. Maar ik neem al maandenlang zelf het initiatief om dat te doen, zodat zij weten hoe de zaken ervoor staan en hoe ik de dingen zie. Ik zie toekomst, maar het belangrijkste is dat we op één lijn zitten."

🗣️ "I'm still waiting"



Ruud van Nistelrooy discusses if anyone has spoken to him about his future at Leicester 🔵 pic.twitter.com/UzQpdlBTac — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 26, 2025

➡️ Meer voetbalnieuws

👉 Ihattaren gaat in tegen Koeman: 'Verbannen speler hoort in Oranje!' 🔗

👉 Kieft neemt het op voor Van Persie: 'Dat is Farioli bij Ajax na een heel jaar nóg niet gelukt' 🔗

👉 Hoogspanning bij FC Barcelona: 'Drie spelers uiten woede en onvrede over trainer Flick' 🔗

👉 Buitenlandse media kijken ogen uit: grote Nederlandse ster in de Champions League 🔗

👉 ESPN onthult: deze Nederlandse voetballer is de schoonzoon van Arne Slot 🔗