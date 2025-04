Van Nistelrooij wordt keihard aangepakt: 'Van een zwak elftal een verschrikkelijk elftal gemaakt'

Ruud van Nistelrooij krijgt er in de Engelse pers stevig van langs nadat hij maandag zijn negende opeenvolgende nederlaag met Leicester City leed. Het is zelfs onzeker of de Nederlandse trainer het seizoen überhaupt mag afmaken, als we de pers mogen geloven.

Van Nistelrooij begon het seizoen als assistent van Erik ten Hag bij Manchester United. Na diens ontslag stond de oud-spits vier wedstrijden als interim-trainer voor de groep, maar na de aanstelling van Ruben Amorim moest Van Nistelrooij in november het veld ruimen. Begin december bood Leicester City hem een nieuwe kans als hoofdtrainer, nadat Steve Cooper vanwege een teleurstellende start van het seizoen was ontslagen. De Nederlander heeft echter niet voor een ommekeer kunnen zorgen: van de twintig Premier League-wedstrijden onder zijn leiding werden er slechts drie gewonnen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van Nistelrooij zet voormalig Champions League-finalist buiten zijn selectie

Maandagavond was Newcastle United met 0-3 te sterk voor de ploeg van Van Nistelrooij. Het betekende alweer de achtste Premier League-nederlaag op rij - tussendoor ging ook de bekerwedstrijd tegen Manchester United verloren. Bovendien heeft Leicester al sinds de verrassende 1-2 uitzege op Tottenham Hotspur (op 26 januari) niet meer weten te scoren in de competitie. "Van Nistelrooij heeft een zwak elftal getransformeerd in een verschrikkelijk elftal", krijgt de trainer ervan langs in de Daily Mail. "Het lijkt steeds onwaarschijnlijker dat hij het einde van het seizoen gaat halen, nu de ongewenste records zich blijven opstapelen", speculeert de tabloid over een mogelijk ontslag.

'Geen enkele reden om te geloven dat miserabele serie ten einde gaat komen'

Ook The Telegraph ziet het somber in voor Van Nistelrooij. De krant zag een 'laf' Leicester City aan het werk tegen Newcastle. "Het team van Eddie Howe speelde niet eens goed, maar was nog steeds veel te goed voor een treurig Leicester", aldus de krant. "Er is geen enkele reden om te geloven dat deze miserabele serie ten einde gaat komen met de Nederlander aan het roer. Van Nistelrooij vecht ongetwijfeld om zijn baan te redden, maar alleen het bestuur weet of ze vertrouwen in hem houden om het team ook volgend seizoen in de Championship te leiden - want daar is de club hard naar op weg", klinkt het onheilspellend.

Van Nistelrooij kan degradatie met Leicester nauwelijks nog ontgaan

Leicester heeft inderdaad een wonder nodig dat bijkans nog groter zou zijn dan de verrassende landstitel van 2016 om degradatie naar het tweede niveau nog te ontlopen. Met nog zeven speelronden voor de boeg staat de ploeg van Van Nistelrooij met zeventien punten op de negentiende plaats op de ranglijst. Dat zijn er liefst vijftien minder dan de 'veilige' zeventiende plaats, die momenteel in handen is van Wolverhampton Wanderers.

➡️ Meer voetbalnieuws

👉 Gecancelde Viaplay-commentator Jean-Paul Rison reageert voor het eerst op ophef 🔗

👉 Amerikaanse speelsteden willen €575 miljoen extra voor het WK 🔗

👉 'Misleidende constructie' bij Vitesse: 'Licentiecommissie op het verkeerde been gezet' 🔗

👉 'Nieuwe Royston Drenthe' gespot in Oranje: 'Dat gáát maar, dat Duracell-batterijtje' 🔗

👉 ESPN onthult: deze Nederlandse voetballer is de schoonzoon van Arne Slot 🔗