Van Nistelrooij zet voormalig Champions League-finalist buiten zijn selectie

Ruud van Nistelrooij heeft bij Leicester City zijn speler buiten de selectie gezet. Volgens The Telegraph deelde Van Nistelrooij de straf uit omdat Winks weigerde minstens één nacht per week te slapen op het peperdure trainingscomplex van de club. Van Nistelrooij zou kampen met disciplineproblemen in zijn ploeg, die er slecht voorstaat in de Premier League.

Het Leicester City van Van Nistelrooij verkeert in behoorlijke degradatienood. The Foxes staan op zeventien punten, twaalf punten onder Wolverhampton Wanderers met 29 punten, dat op de veilige zeventiende plek staat. De oud-trainer van PSV kwam in november naar de club, na het ontslag van Steve Cooper.

Om nog kans te maken op lijfsbehoud moet de standaard omhoog, volgens de Nederlandse hoofdtrainer, die daarbij wijst op de faciliteiten die de club te bieden heeft: “Eén van de eerste dingen die ik deed toen ik hier binnenkwam, was kijken naar hoe het er hier aan toe gaat. Over het algemeen heb ik in de afgelopen drie maanden geprobeerd de standaard wat te verhogen. Daarbij moet je volledig gebruikmaken van deze faciliteiten.” Het trainingscomplex van Leicester zou zo’n 120 miljoen euro hebben gekost.

Van Nistelrooij zou optimaal gebruik willen maken van het complex en daarom Winks om disciplinaire redenen hebben gevraagd minstens één keer per week te overnachten op de faciliteit. De middenvelder, die ruim 150 kilometer verderop woont, zou hebben geweigerd. De tienvoudig Engelse international, die in 2019 nog voor Tottenham Hotspur in de basis stond voor de Champions League-finale, zat daarom niet bij de selectie voor de wedstrijd tegen Manchester City van afgelopen woensdag. Manchester City won met 2-0. Het is onduidelijk of Winks voor de volgende wedstrijd wél weer tot de selectie zal behoren.

