Kevin De Bruyne vertrekt na tien jaar bij Manchester City

gaat Manchester City na dit seizoen verlaten. Dat maakte de Belgische middenvelder op vrijdag bekend via zijn eigen sociale mediakanalen. De Bruyne is bezig aan zijn tiende seizoen voor de club.

In augustus 2015 kwam De Bruyne over van VfL Wolfsburg naar Manchester City. De Belg speelde al eerder in de Premier League voor Chelsea, maar dat werd geen doorslaand succes. Daar mag na zijn bijna tien seizoenen met City zeker wel over gesproken worden.

De Bruyne speelde totaal 413 officiële wedstrijden voor The Citizens, waarin hij 106 keer scoorde en 174 assists afleverde. Omgerekend droeg hij dus in twee derde van alle wedstrijden voor de club direct bij aan een doelpunt. In 9,5 seizoenen onder Pep Guardiola won De Bruyne vijf EFL Cups, twee FA Cups, zes Premier Leagues, één Wereldbeker en één Champions League.

Vrijdagmiddag maakte De Bruyne via zijn eigen sociale media bekend te gaan vertrekken aan het einde van het seizoen. In het bericht bedankt de aanvoerder iedereen die met de club te maken heeft uitvoerig. De Bruyne: "Dit zal altijd mijn thuis zijn. Laten we genieten van de laatste momenten samen!"

Het contract van de middenvelder loopt deze zomer af. Waar en óf De Bruyne volgend seizoen voetbalt is nog niet bekend. In januari meldde The Athletic dat de nieuwste MLS-ploeg San Diego FC interesse zou hebben in de City-clublegende. Daar zou de 109-voudig Belgisch international teamgenoten kunnen worden met Hirving Lozano.

