'San Diego wil na Lozano nóg grotere ster uit Europa aan zich binden'

zou bij zijn nieuwe werkgever San Diego FC weleens gezelschap kunnen gaan krijgen van niemand minder dan . De 33-jarige Belg beschikt bij Manchester City over een aflopend contract en mag daarom sinds 1 januari officieel met andere clubs praten over een toekomstig dienstverband.

De Bruyne staat komende zomer precies tien jaar onder contract bij de Engelse topclub en won met Manchester City alles wat er te winnen valt. De afgelopen seizoenen schitterde de aanvallende middenvelder echter vaker dan hem lief zal zijn geweest door afwezigheid. Zo kwam De Bruyne vorig seizoen in alle competities 'slechts' 26 keer in actie en lag hij er ook dit seizoen al anderhalve maand uit met een spierblessure.

The Athletic schrijft dat San Diego, dat komend seizoen debuteert in de Amerikaanse MLS, De Bruyne op de korrel heeft en dat de Belg zelf ook openstaat voor een dienstverband bij de club. Een overstap naar de Verenigde Staten zou sowieso zijn voorkeur hebben boven Saudi-Arabië, dat de laatste jaren ook veel sterren-op-leeftijd wist aan te trekken. Bijkomend voordeel voor het Californische San Diego is dat De Bruyne zich het meest aangetrokken zou voelen door de westkust.

Lozano enige grootverdiener in huidige selectie San Diego

De MLS hanteert een salary cap (salarisplafond) dat voor 2025 is vastgesteld op 743.750 dollar per jaar. Clubs mogen maximaal drie spelers aantrekken die méér dan dat salaris ontvangen, de zogeheten designated players. San Diego heeft vooralsnog maar één zo'n speler in de selectie: Lozano. De Mexicaan werd deze winter voor twaalf miljoen euro losgeweekt bij PSV.

