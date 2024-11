Kevin De Bruyne deelt daags voor City - Feyenoord groot compliment uit aan ESPN-analist

heeft zich op een persconferentie daags voor de ontmoeting tussen Manchester City en Feyenoord in de Champions League lyrisch uitgelaten over Mario Been. Laatstgenoemde, die nu als analist werkzaam is voor ESPN, trainde De Bruyne toen hij nog speler was van KRC Genk. De middenvelder van Manchester City en de Belgische nationale ploeg is de Nederlander erg dankbaar.

De Bruyne maakte in de slotfase van het seizoen 2008/09 zijn debuut in de hoofdmacht van KRC Genk, waarvoor hij in de jaren ervoor verschillende jeugdelftallen had doorlopen. Been werd in de zomer van 2011 aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van KRC Genk. Heel lang zou de samenwerking tussen Been en De Bruyne niet duren. Chelsea telde begin 2012 al acht miljoen euro neer voor de komst van de middenvelder, die het seizoen nog wel op huurbasis zou afmaken bij KRC Genk. In de zomer van dat jaar verkaste hij definitief naar Zuid-Londen.

De Bruyne bewaart desondanks goede herinneringen aan zijn samenwerking met Been. “Ik was nog redelijk jong toen hij me trainde. Hij kwam in een moeilijke situatie in Genk aan, met de trainer voor hem die halsoverkop vertrok en hij een andere speelstijl moest impliceren”, zo wordt De Bruyne op de persconferentie van Manchester City geciteerd door Het Laatste Nieuws. “De Nederlandse school kwam er meer aan te pas. Meer voetbal, meer aanval. We leerden veel onder hem. Hij heeft me progressief beter gemaakt als speler.”

Mooie woorden dus voor Been, voormalig trainer van Feyenoord, die uiteindelijk zo’n tweeënhalf jaar aan het roer zou staan bij KRC Genk. Been was nadien nog werkzaam als assistent-trainer bij Fenerbahçe en ook nog een paar maanden hoofdtrainer van APOEL Nicosia. De ontwikkeling van De Bruyne stokte bij Chelsea. Hij verruilde The Blues in de zomer van zijn komst op huurbasis voor Werder Bremen, alvorens begin 2014 een definitieve transfer te maken naar VfL Wolfsburg. Daar ontwikkelde hij zich tot een van de beste spelers van de Bundesliga. Manchester City telde in 2015 dan ook bijna tachtig miljoen euro voor hem neer.

Manchester City steekt in slechte vorm

De Bruyne heeft met Manchester City alles gewonnen wat er te winnen valt, maar de club maakt op dit moment een moeizame periode door. De laatste vijf wedstrijden in de aanloop naar het duel met Feyenoord resulteerden allemaal in een nederlaag. Doordat er vlak voor de interlandperiode in de Champions League werd verloren van Sporting Portugal, staat er nogal wat druk op de ontmoeting met de Rotterdammers. “Met Feyenoord zijn we nog niet veel bezig geweest”, zo vertelt De Bruyne echter. “Dat zal pas voor deze namiddag zijn wanneer we trainen en ook de eerste tactische richtlijnen krijgen. Aan ons om dan morgen (dinsdag, red.) te reageren.”

