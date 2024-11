Manchester City – Feyenoord op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Feyenoord speelt dinsdag zijn vijfde Champions League-wedstrijd van het seizoen en komt in actie tegen de Engelse kampioen Manchester City. De Rotterdammers gingen in de vorige speelronde in eigen huis onderuit tegen Red Bull Salzburg (1-3), dus zullen uit zijn op revanche. Dat zal moeten tegen een zwalkend City, dat de laatste vijf duels in alle competities allemaal verloor. De wedstrijd in het Etihad Stadium wordt live uitgezonden door Ziggo Sport, maar hoe laat begint het duel? En hoe kun je Manchester City – Feyenoord kijken als je geen klant bent van Ziggo?

Hoe laat begint Manchester City – Feyenoord?

Manchester City en Feyenoord trappen het duel dinsdagavond om 21.00 uur af in het Etihad Stadium in Manchester. De Roemeense scheidsrechter Radu Petrescu is door de UEFA aangesteld om het duel in goede banen te leiden. Hij wordt in Engeland geassisteerd door Radu Ghinguleac en Mircea Mihail Grigoriu, terwijl Marcel Birsan vierde official is. De videoscheidsrechter is de Duitser Bastian Dankert, die op zijn beurt wordt geassisteerd door de Zwitser Fedayi San.

Op welke zender is Manchester City – Feyenoord te zien?

De wedstrijd tussen Manchester City en Feyenoord is live op tv te zien bij Ziggo Sport. De voorbeschouwing begint om 20.00 uur. De telecomprovider heeft sinds dit seizoen de uitzendrechten van de drie Europese toernooien. Alle duels in de Champions League, de Europa League en de Conference League zijn dus bij Ziggo te zien. Wie een abonnement heeft bij Ziggo, kan afstemmen op kanaal 14 om het duel tussen Manchester City en Feyenoord te zien.

Hoe kijk je Manchester City – Feyenoord als je geen klant bent van Ziggo?

Wie televisiekijkt via een andere aanbieder, zoals bijvoorbeeld KPN of Odido, kan gratis een account aanmaken op de website van Ziggo om de wedstrijd bijvoorbeeld via de Ziggo GO-app te kunnen zien. In dit artikel leggen we uitgebreid uit hoe het aanmaken van het account precies in zijn werk gaat en welke keuzes je daarbij hebt.

Hoe staan Manchester City en Feyenoord ervoor in de Champions League?

Manchester City begon het Champions League-seizoen met een thuiswedstrijd tegen Internazionale. De Italianen wisten de Engelse kampioen op 0-0 te houden, waardoor de ploeg van Pep Guardiola niet het gewenste resultaat behaalde. In de daaropvolgende wedstrijden wist City zich te revancheren, door met 0-4 te winnen bij Slovan Bratislava en Sparta Praag met een 5-0 nederlaag terug naar Tsjechië te sturen. In de vierde speelronde gingen The Citizens echter met liefst 4-1 onderuit op bezoek bij Sporting Portugal. Met zeven punten uit vier duels staat Manchester City op de tiende plaats, een positie die, als alle acht wedstrijden in de competitiefase gespeeld zijn, recht geeft op een plek in de tussenronde.

Feyenoord begon teleurstellend aan het Champions League-avontuur. De eerste thuiswedstrijd, op 19 september, leverde een keiharde 0-4 nederlaag op tegen de Duitse kampioen Bayer Leverkusen. Het elftal van Priske herstelde zich echter op bewonderenswaardige wijze door zowel op bezoek bij Girona (2-3) alsook bij Benfica (1-3) de volle buit te pakken. In de vorige speelronde, thuis tegen Red Bull Salzburg, kwam Feyenoord er niet aan te pas en werd er met 1-3 verloren. Met zes punten uit vier duels staat Feyenoord op de 21ste plaats op de ranglijst. Die positie geeft, als alle acht wedstrijden in de competitiefase gespeeld zijn, recht op een plek in de tussenronde.

Hoe ziet de rest van het programma van Feyenoord in de Champions League eruit?

Speelronde 6: Woensdag 11 december: Feyenoord - Sparta Praag (21.00 uur)

Speelronde 7: Woensdag 22 januari: Feyenoord - Bayern München (21.00 uur)

Speelronde 8: Woensdag 29 januari: LOSC Lille - Feyenoord (21.00 uur)

Welk resultaat verwacht jij bij Manchester City - Feyenoord? Laden... 42% Winst Manchester City 18% Gelijkspel 40% Winst Feyenoord 50 stemmen

