Johan Derksen maakt Vandaag Inside-gast belachelijk: ‘Het maakt geluid, maar het zegt weinig’

Johan Derksen is niet enthousiast over het optreden van VVD-partijleider Dilan Yeşilgöz-Zegerius in Vandaag Inside van donderdagavond. Dat laat de snor blijken in de daarop volgende uitzending van het programma op vrijdag. Yesilgöz zou ‘geluid maken, maar weinig zeggen’.

Presentator Wilfred Genee vraagt zijn tafelgenoten: “Hé, hoe vonden we Dilan gisterenavond?” Derksen is keihard: “Nouja, het maakt geluid, maar het zegt weinig, hè?” De studio valt stil, maar Genee grinnikt: “Dat had je gisteren ook tegen haar kunnen zeggen.”

“Ja, ze praat wel en ze geeft overal antwoord op, maar ze is niet zo duidelijk als (Ingrid, red.) Coenradie.” Derksen vergelijkt Yesilgöz met staatssecretaris Coenradie van Justitie en Veiligheid, een andere politica die eerder te gast was in het programma.

“Zij zat hier gisteravond en zij doet het goed, hè. Zij wil geen heibel veroorzaken. Ze wil niet de stekker eruit (het kabinet, red.) trekken.” René van der Gijp vergelijkt het optreden van de VVD-partijleider met haar voorganger: “Ze heeft dezelfde tactiek als (Mark) Rutte. Bij alles wat je tegen haar zegt, zegt ze: 'Je hebt gelijk’, en dan krijg je er een riedel achteraan dat je er totaal naast zit.” “Dat is toch slim?”, concludeert Hélène Hendriks.

