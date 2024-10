Jack van Gelder botst op tv met Ingrid Coenradie, nadat ze met jaloezie over Ajax spreekt

Jack van Gelder heeft zich zondagavond verbaasd over de mening van Ingrid Coenradie, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van Nederland. Coenradie vindt dat Antoni Milambo bij de voorselectie van het Nederlands elftal had moeten zitten, wat volgens haar wél was gebeurd als hij niet bij Feyenoord maar bij Ajax had gespeeld.

In het programma De Oranjezondag zijn Coenradie en Van Gelder te gast, waarna er over Milambo gesproken wordt. Presentatrice Hélène Hendriks kaart aan dat de uitblinkende middenvelder van Feyenoord niet is geselecteerd voor het Nederlands elftal, waar staatsecretaris Coenradie direct op in gaat: Ongekend", zegt ze over de beslissing van bondscoach Ronald Koeman: "Hij is een goede middenvelder met overzicht en een goed loopvermogen. Ik denk dat als hij bij Ajax had gezeten, hij voor 100 miljoen euro was weggegaan."

Vervolgens begint Coenradie opnieuw over Ajax. De Nederlandese politica denkt namelijk dat Milambo wél opgenomen was in de voorselectie van het Nederlands elftal als hij voor Ajax had gespeeld. Dat is voor Jack van Gelder een moment om in te grijpen: Nee, hoor. Want Kenneth Taylor is er nu pas voor het eerst bij en die heeft al twee, drie jaar in Ajax 1 gestaan. Dus dat ben ik niet met je eens. Sem Steijn zou het meer verdienen, op dit moment, die bij Twente gewoon heel goed speelt", zegt Van Gelder.

De voormalig commentator noemt het daarnaast 'zeer opportunistisch' dat Coenradie nú al vindt dat Milambo in het Nederlands elftal had moeten staan: "Eerst een half jaartje goed presteren. Hij heeft absoluut potentie, maar om hem nu meteen bij de voorselectie te nemen..."



