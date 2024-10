Feyenoord verwelkomt voormalig publiekslieveling terug in De Kuip

keert woensdag terug in De Kuip. De voormalig aanvoerder van Feyenoord komt afscheid nemen van het publiek in Rotterdam, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. Dit doet hij voorafgaand aan De Klassieker tegen Ajax.

Feyenoord neemt het woensdag om 18.00 uur in eigen huis op tegen aartsrivaal Ajax in de Eredivisie. Geertruida zal bij dat duel aanwezig zijn, zo maken de Rotterdammers maandag bekend. De voormalig aanvoerder zal voor dat duel namelijk afscheid nemen van het publiek in De Kuip, waarbij hij zeer geliefd was.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van Hanegem vol lof over Feyenoorder: ‘Heeft tegen Benfica en FC Utrecht echt helemaal niets fout gedaan’

“Geertruida zal woensdag na de warming-up het veld van De Kuip betreden voor onder meer een ereronde langs de tribunes”, leest het op de clubwebsite. “Extra reden dus om tijdig naar het stadion te komen en het kind van de club zo het afscheid te geven dat hij verdient”, klinkt het verzoek van Feyenoord aan de fans.

LEES OOK: Van Hooijdonk noemt belangrijkste verklaring voor goede prestaties van Feyenoord

Geertruida vertrok na jaren trouwe dienst

Afgelopen zomer kwam er een einde aan het dienstverband van Geertruida bij Feyenoord. De multifunctionele verdediger vertrok naar het Duitse RB Leipzig. In 2017 maakte Geertruida zijn debuut voor Feyenoord. In totaal kwam hij 202 keer in actie namens de Rotterdammers, met wie hij een landstitel, twee KNVB Bekers en twee Johan Cruijff Schalen wist te winnen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Deze boodschap toonde Carranza na openingsgoal bij Utrecht - Feyenoord

Wat je bij ESPN niet zag: dit stond er op het ondershirt van Feyenoord-spits Julián Carranza.