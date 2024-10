Jack van Gelder hekelt ‘vreemde rol’ van Chris Woerts: ‘Dat is te makkelijk’

Jack van Gelder is niet te spreken over de ‘vreemde rol’ die Chris Woerts speelt inzake de Eredivisie-samenvattingen. Volgens het voormalige boegbeeld van de NOS geeft de sportmarketeer te makkelijk af op de NOS, terwijl hij de onderhandelingen over de samenvattingen doet namens Talpa.

Het is al enkele weken een hot topic in de Nederlandse mediawereld: de rechten voor de Eredivisie-samenvattingen. Deze dreigen namelijk te verdwijnen bij de publieke omroep. Hoewel Woerts enkele weken geleden nog te kennen gaf dat de NOS als enige heeft geboden op de uitzendrechten, is het nog geen uitgemaakte zaak dat de beelden te zien zullen blijven bij de NPO.

De publieke omroep staat echter voor forse bezuinigingen en dus zouden de rechten voor de samenvattingen nog wel eens kunnen verdwijnen. Taco Zimmerman, algemeen directeur van AVROTROS, stelde al dat het voetbal ‘ontzaglijk veel geld’ kost, terwijl ook Omroep MAX-baas ervoor pleit dat de NPO minder geld uitgeeft aan sport.

Bij De Oranjezomer wordt het onderwerp ook besproken, waarbij presentatrice Hélène Hendriks oppert of de uitzendrechten voor de samenvattingen niet ‘gewoon’ naar Ziggo Sport moeten. “Ik moet eerlijkheidshalve zeggen, ik ben opgegroeid in het NOS-nest, dat ik mijzelf erop betrap dat ik eigenlijk nooit meer om 19.00 uur kijk”, reageert Van Gelder. “Alles wat ik relevant vind, dat heb ik al gezien en dat wat ik gemist heb bekijk ik nog een keer.”

Van Gelder kritisch op Woerts

Wel heeft Van Gelder een kritische noot voor Woerts, die mogelijk belang heeft bij het verdwijnen van de Eredivisie-samenvattingen bij de NOS. “Anderzijds vind ik dat het wel heel makkelijk is, en Chris Woerts speelt daar een vreemde rol in, want hij doet de onderhandelingen voor Talpa, om steeds af te geven op de NOS. Dat is te makkelijk. Dat moet je er even buitenhouden.”

Eredivisie-samenvattingen leveren NOS ook geld op

Hendriks stelt vervolgens dat de NPO honderd miljoen euro moet bezuinigen en dat de vijfentwintig miljoen euro van de Eredivisie-samenvattingen ‘meteen een flinke hap’ zijn. “Vijfentwintig miljoen euro oké, is heel veel geld”, reageert Van Gelder. “Je moet ook rekening houden met camera’s en toestanden, facilitair. Men vergeet altijd te vertellen dat er onderaan de streep heel veel geld binnen aan reclamegeld rond het voetbal bij de NOS. Dus onderaan de streep is het geen plaatje van vijfentwintig miljoen.”

Ook tafelgast Rutger Castricum meldt zich vervolgens in de discussie. “Dit was een beetje jammer aan het verhaal van Jan Slagter, want hij had best een aardig verhaal deze week”, haakt hij in. “Namelijk dat de NPO de uitvoeringsorganisatie moest uitdunnen, omdat daar bijna zeshonderd mensen werken. Wat idioot veel is en daar veel te veel geld in omgaat. Alleen toen noemde hij ook de Eredivisie daarbij. Dat leidde eigenlijk af van zijn verhaal wat wel sterk was. Jack heeft gelijk: vijfentwintig miljoen kosten, dertig houd je over. Dus daar ga je geen geld aan verdienen.”

VIDEO - Jack van Gelder: ‘Chris Woerts speelt daar een vreemde rol in...'

