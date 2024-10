Raakt NOS samenvattingen van Eredivisie kwijt? ‘Het kost ontzaglijk veel geld’

Taco Zimmerman, algemeen directeur van publieke omroep AVROTROS, zal er niet gek van opkijken als de samenvattingen van de Eredivisie op korte termijn niet meer bij de publieke omroep te zien zullen zijn. In de ogen van Zimmerman zijn de kosten van uitzendrechten nogal prijzig, terwijl de publieke omroep genoodzaakt is om te bezuinigen.

Chris Woerts stelde recentelijk al bij Vandaag Inside dat het ‘bord op schoot’ mogelijk dreigt te verdwijnen. "Het grappige is: je zou zeggen dat de rechten dan naar de NOS gaan, maar omdat ze de keuze wat weinig vonden bij ESPN en de Eredivisie, gaan ze nu ook met Ziggo en KPN praten”, zei de sportmarketeer begin oktober bij het programma. De samenvattingen van de Eredivisie zijn, behoudens de periode tussen 2005 en 2008, al sinds 5 april 1959 te zien bij NOS Studio Sport (de eerste uitzending was op Sport in Beeld, de voorloper).

Zimmerman schat dat de uitzendrechten voor de samenvattingen de publieke omroep zo’n 20 tot 25 miljoen euro kost. Er worden ook advertentie-inkomsten gegeneerd middels de ster reclames. “Maar het voetbal kóst ook ontzaglijk veel geld”, stelt Zimmerman in gesprek met Spreekbuis.nl.

Zimmerman ziet toegevoegde waarde Eredivisie-samenvattingen niet

De directeur van de AVROTROS ziet de toegevoegde waarde van de samenvattingen bij de publieke omroep niet, mede doordat commerciële partijen ook belang zouden hebben bij de uitzendrechten. Hoewel voetbal een belangrijke bijdrage heeft aan het totale marktaandeel van de publieke indruk, vindt Zimmerman dat de NPO in zijn inhoudelijke keuzes ‘scherper aan de wind mag varen’.

"Dan verlies je wat marktaandeel maar word je als publieke omroep herkenbaarder", beseft Zimmerman. Daarnaast moet de publieke omroep in totaal honderd miljoen euro bezuinigen. "Het is echt ingewikkeld. Je kúnt dit bedrag niet aan de achterkant bezuinigen. Zou dat wel zo zijn dan zouden we ons dood moeten schamen over de vraag waarom we dat niet al doen. Het zou betekenen dat we buitengewoon inefficiënt werken en dat is niet zo. Dat heeft onderzoek uitgewezen."

Vind jij dat de Eredivisie-samenvattingen bij de publieke omroep moeten blijven? Laden... 61.6% Ja, daar hoort het thuis 38.4% Nee, het maakt mij niet uit, zolang ik het maar kan zien 146 stemmen

