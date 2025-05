FC Barcelona krijgt slecht nieuws uit Engeland in jacht op felbegeerde verdediger

FC Barcelona krijgt slecht nieuws in de jacht op de binnenkort transfervrije verdediger van Bayer Leverkusen. Nadat eerder al duidelijk werd dat de Catalanen concurrentie zouden krijgen van zowel Bayern München als aartsrivaal Real Madrid, wordt vrijdag gemeld dat ook Manchester United de Duits international op de korrel heeft.

Leverkusen nam de inmiddels 29-jarige Tah in de zomer van 2015 voor een kleine tien miljoen euro over van toenmalig competitiegenoot Hamburger SV. Inmiddels staat de verdediger op de drempel van een fraaie mijlpaal: komende zondag kan hij in het uitduel bij SC Freiburg zijn vierhonderdste wedstrijd voor Die Werkself gaan spelen. Ondertussen is al langere tijd duidelijk dat Tah bezig is aan zijn laatste maanden bij de regerend kampioen van Duitsland. De verdediger beschikt over een aflopend contract en lijkt Leverkusen deze zomer te gaan verruilen voor een nog grotere club.

LEES OOK: Real Madrid dreigt belangrijke aanwinst voor de neus van FC Barcelona weg te kapen

Barcelona, dat in de persoon van Hans-Dieter Flick een landgenoot van Tah als trainer heeft, is al maanden gecharmeerd van de verdediger en heeft volgens Spaanse media een aantal weken geleden reeds een mondeling akkoord bereikt met het kamp-Tah. Door de nog altijd precaire financiële situatie van de werkgever van Frenkie de Jong is het echter nog maar de vraag wanneer de transfer van Tah daadwerkelijk bevestigd kan worden. Ondertussen zou onder meer Real Madrid op het vinkentouw zitten. Helemaal als Tah's huidige trainer Xabi Alonso deze zomer daadwerkelijk de opvolger van Carlo Ancelotti bij De Koninklijke zou worden, zou de verdediger een belangrijk doelwit worden.

LEES OOK: Keiharde dreun voor FC Barcelona: goudhaantje drie weken aan de kant

Daarnaast zou Tah ook in eigen land een opvallende stap kunnen maken, naar Bayern München wel te verstaan. De Duitse recordkampioen heeft er een handje van om spelers weg te plukken bij binnenlandse concurrenten en deed afgelopen zomer reeds een poging om Tah te halen, maar kwam er niet uit met Leverkusen. Eenmaal transfervrij is de 35-voudig international alsnog in beeld als vervanger voor de mogelijk vertrekkende Eric Dier en/of Kim Min-jae. Inmiddels is Tah echter óók op de radar van Manchester United verschenen, meldt de Duitse transferjournalist Florian Plettenberg van Sky Deutschland. De Mancunians zouden reeds in gesprek zijn met het management van de verdediger.

🚨🔄 Manchester United have entered the race for Jonathan #Tah and want to sign the 29-y/o centre-back on a free transfer this summer. Talks with his management have taken place. #MUFC



Tah still hasn’t signed with FC Barcelona – but Barca definitely want him.



FC Bayern and Real… pic.twitter.com/N18cdPmZeC — Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 2, 2025

