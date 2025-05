'Ajax zet Eredivisie-parel (22) in grote letters op verlanglijst voor volgend seizoen'

Ajax is op 20 april, tijdens de pijnlijke 4-0 nederlaag tegen FC Utrecht, diep onder de indruk geraakt van , die met twee doelpunten een absolute hoofdrol voor zich opeiste bij de Domstedelingen. De Amsterdammers zouden de 22-jarige Spanjaard inmiddels 'in grote letters' op het verlanglijstje voor komend seizoen hebben gezet, zo meldt de Spaanse sportkrant Mundo Deportivo.

Rodríguez verkeerde in de voorbije maand in topvorm. Behalve zijn twee treffers tegen Ajax was de buitenspeler ook eenmaal trefzeker tegen Go Ahead Eagles (2-2) en RKC Waalwijk (0-4 winst), terwijl hij in het duel met FC Groningen (3-1 winst) met een assist van zich deed spreken. Het leverde de Spanjaard vandaag (vrijdag) een eervolle onderscheiding op: Rodríguez werd uitgeroepen tot Eredivisie-speler van de Maand april.

FC Utrecht huurt Rodríguez dit seizoen van Celta de Vigo, de club waar hij de jeugdopleiding doorliep. De club maakte op 15 april jongstleden bekend dat de koopoptie in het huurcontract van de aanvaller, naar verluidt ter waarde van ruim een miljoen euro, is gelicht. Rodríguez ligt in de Domstad nu vast tot medio 2028.

Of Rodríguez volgend seizoen daadwerkelijk in Stadion Galgenwaard te bewonderen valt, is volgens Mundo Deportivo echter nog maar de vraag. De sportkrant schrijft dat men binnen Ajax 'diep onder de indruk was' van Rodríguez tijdens de forse nederlaag in Utrecht. "Zijn naam staat in dikke letters in Ajax' agenda voor volgend seizoen", weet het medium. Ook buiten Nederland zou de Spanjaard in de smaak vallen: 'Verschillende Bundesliga-teams' zouden de ontwikkeling van Rodríguez nauw in de gaten houden.

Miguel Rodríguez = 𝗦𝗽𝗲𝗹𝗲𝗿 𝘃𝗮𝗻 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝗮𝗻𝗱 april 🏆 pic.twitter.com/Rgf2SjgRyh — FC Utrecht (@fcutrecht) May 2, 2025

