'Bord op schoot' dreigt te verdwijnen: 'Eredivisie kijkt ordinair naar de poen'

Het is nog maar de vraag of de samenvattingen van de Eredivisie de komende jaren te zien blijven bij de NOS, zo meldt Chris Woerts maandagavond in Vandaag Inside. De omroep heeft volgens de sportmarketeer als enige geboden op de uitzendrechten, maar daarmee is het nog geen uitgemaakte zaak dat de beelden bij de NPO te zien zullen blijven.

Behoudens een korte periode waarin Talpa de rechten verwierf (2005-2008), zijn de samenvattingen van de Eredivisiewedstrijden al sinds mensenheugenis op zondagavond om 19.00 uur te zien bij de NOS. Gisteren (maandag) verliep de deadline waarvoor geïnteresseerde omroepen hun bod op de uitzendrechten voor de komende jaren moesten doen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Hélène Hendriks slaat terug na opmerking van Chris Woerts: 'Nou, nu lul je echt!'

"Talpa heeft niet geboden, RTL heeft niet geboden... de NOS heeft uiteraard wél geboden, van onze belastingcenten", zegt Woerts maandagavond in Vandaag Inside. "Het grappige is: je zou zeggen dat de rechten dan naar de NOS gaan, maar omdat ze de keuze wat weinig vonden bij ESPN en de Eredivisie, gaan ze nu ook met Ziggo en KPN praten. Want nu er helemaal geen commotie is in Nederland dat de Europese wedstrijden achter de decoder zijn verdwenen, zou het ook maar zo kunnen zijn dat ze een nieuwe distributiedeal maken en dat de samenvattingen helemaal niet naar de NOS gaan."

LEES OOK: Woerts komt met groot nieuws: 'Iedereen ergert zich kapot, de clubs gaan het tóch proberen'

In plaats daarvan zouden de rechten bij 'het grote kabelgeheel' terecht kunnen komen: "Dus dat Delta, Ziggo, KPN en Odido er met de rechten vandoor gaan en de distributieovereenkomst verhogen per huishouden. Dan zien we het niet meer op het open net, maar moet je een kabelabonnementje hebben om ze te zien", schetst Woerts. Johan Derksen vraagt zich daarop af of het niet 'een verplichting' is om de beelden op het open net uit te zenden: "Klopt, je moet 75 procent dekking hebben", beaamt Woerts. "Maar die vier kabelmaatschappijen hebben bijna honderd procent dekking, dus dat is geen enkel probleem."

LEES OOK: René van der Gijp deelt bij terugkeer op tv verontrustend bericht over zijn oog

Het enige nadeel is dat de officiële kijkcijfers van de Europese duels flink zijn teruggelopen sinds Ziggo de liverechten bestiert. Waar in voorbije jaren nog zo'n 1,2 miljoen mensen afstemden op wedstrijden van Ajax, Feyenoord en PSV in Europa, zijn dat er momenteel zo rond de half miljoen. Daarbij moet wel worden aangetekend dat Ziggo niet deelt hoeveel mensen via de app kijken. Dat zou voor de verkopende partij echter geen probleem zijn. "Kijkt de Eredivisie dan gewoon ordinair naar de poen?", vraagt Derksen zich vertwijfeld af. "Ja, daarom heet het betaald voetbal", luidt het duidelijke antwoord van Woerts.

VIDEO - Eredivisie-samenvattingen mogelijk weg bij de NOS

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Eredivisie staat aan de vooravond van een grote verandering

Chris Woerts heeft nieuws: er komt een grote wijziging aan in de Eredivisie.