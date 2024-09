Hélène Hendriks slaat terug na opmerking van Chris Woerts: 'Nou, nu lul je echt!'

Chris Woerts en Hélène Hendriks zijn vrijdagavond in het programma Vandaag Inside met elkaar in discussie gegaan over de uitzendrechten van de Champions League. Woerts is van mening dat Ziggo Sport een wedstrijd per week moet uitzenden op Veronica, om op die manier het miljoenenbal meer te promoten. Hendriks is het niet eens met dat idee.

"De allerbeste promotie zou zijn is dat Ziggo Sport zou zeggen: we doen een wedstrijd per week op Veronica, binnen de omgeving van Ziggo Sport. Dan zien we Hélène weer voor een breder publiek, want jij deed donderdagavond een wedstrijd daar, daar keken zes mensen naar", doelt Woerts op het duel tussen Rode Ster Belgrado en Benfica (1-2). "Nee, je lult maar wat", zegt Hendriks vervolgens lachend tegen Woerts.

"Het zou veel beter zijn voor Ziggo Sport als er nog een wedstrijd per week op het open net is. Dan kan je het helemaal promoten", denkt Woerts, waarna hij een weerwoord krijgt van Hendriks: "Chris, Chris. Nu lul je, want als je Rode Ster Belgrado op het open net zet, denk je dat er dan meer kijken?", vraagt de sportjournaliste van Ziggo Sport aan de sportmarkteer? "Nee, wel een leuke wedstrijd. Het blijkt uit onderzoek dat het geen effect heeft op je eigen zender. Daarom doet Viaplay het wel", reageert Woerts, waarna Hendriks uitlegt dat dit niet logisch is: "Als je de rechten hebt gekocht ga je toch niet de beste wedstrijd aan Veronica geven?"

