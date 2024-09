Johan Derksen weet welke trainer beter zou presteren bij Feyenoord en Ajax

Johan Derksen is niet te spreken over de trainers van Ajax en Feyenoord. Sinds dit seizoen staat bij beide clubs een buitenlandse trainer aan het roer: Francesco Farioli (Ajax) en Brian Priske (Feyenoord). Volgens Derksen zouden de clubs er beter aan hebben gedaan om een Nederlandse trainer aan te stellen. Hij noemt Ron Jans van FC Utrecht als voorbeeld.

"Ik denk dat die technisch directeurs bij Ajax en Feyenoord zich verkeken hebben op de trainers”, stelt Derksen donderdagavond bij Vandaag Inside. “Die Deen ligt niet goed bij Feyenoord en die Italiaan bij Ajax vind ik een uitvinder. Die heeft het uitgevonden. Het is een snotneus zonder enige ervaring. Hij doet heel druk, een show voor de dug-out, maar zou Ron Jans het niet beter doen dan die twee?”

Artikel gaat verder onder video

“En zo zijn er nog wel meer trainers in Nederland die het beter zouden kunnen”, denkt de analist. “Ik vind het ook een beetje een aanklacht tegen het Nederlandse trainerskorps, dat de topclubs kiezen voor dit soort mensen die eigenlijk nog niets gepresteerd hebben.”

Jans wilde niet naar Ajax en Feyenoord

Overigens is het maar de vraag hoe realistisch de opmerking van Derksen over Jans is. In een interview met Voetbal International liet Jans eind vorig seizoen al weten dat hij niet naar Ajax of Feyenoord zou gaan. De clubs hoefden niet te bellen, gaf hij aan. Jans bleef inderdaad FC Utrecht trouw en presteert momenteel uitstekend, met tien punten uit de eerste vier duels.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Johan Derksen neemt live in uitzending Vandaag Inside drastische beslissing

Een grote ingreep is aanstaande bij Vandaag Inside, zegt Johan Derksen lachend.