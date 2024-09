Johan Derksen neemt live in uitzending Vandaag Inside drastische beslissing

Raymond Mens is niet meer welkom bij Vandaag Inside, zo stelt Johan Derksen als grap in de uitzending van woensdagavond. De politicoloog maakte namelijk geen goede beurt bij De Slimste Mens, wat volgens de voormalig voetballer slecht reflecteert op zijn programma.

“Jongens, het zit erop helaas”, begint Wilfred Genee tegen Mens aan het einde van de aflevering van woensdagavond. “Ik krijg net dus door dat jij niet zo heel goed hebt opgetreden bij De Slimste Mens. Jij dacht dat messing (een metaal, red.) een kunstenaar was en dat Chianti (een wijn, red.) een muzikant was.” Vervolgens begint Genee heel hard te lachen.

Ook Derksen ziet de humor van de situatie wel in. “Wilfred, laten we dan nu besluiten dat we hem hier niet meer kunnen gebruiken”, zegt De Snor gekscherend. “Zo’n notoire domoor hier, dat zie je ook in ons programma terug.”

