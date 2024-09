Johan Derksen komt met ludieke 'oplossing' voor overbodige Ajax-spelers

Johan Derksen komt dinsdagavond in Vandaag Inside met een ludieke 'oplossing' voor een aantal spelers die bij Ajax buiten de boot vallen. De Amsterdammers hoorden deze week hoe er door een nieuwe politiestaking wéér een streep door een Eredivisieduel ging - dit keer de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht - waarop Derksen in grappend oppert dat de club dan maar een aantal overbodige spelers een uniform aan moet trekken om tóch te kunnen spelen.

Derksen begrijpt best dat de politiebonden ijveren voor een vroegpensioenregeling, maar toont zich ook kritisch. "Weet je wat ik wel asociaal vind? Dat die vakbonden, die helemaal geen leden meer hebben, die moeten toch wat te doen hebben en roepen nu staking op staking uit. Terwijl ze ook weten: dit kabinet, dat is opgezadeld met een lege kas. Die kunnen geen kant op. Je kúnt niet alle beroepen die in aanmerking komen nu een regeling treffen. Dan vind ik het asociaal om tóch stakingen uit te roepen. Want het nieuwe kabinet zal best willen, maar die kunnen gewoon geen kant op", aldus Derksen.

Bargast Raymond Mens oppert later in het gesprek dat de clubs zélf beveiliging zouden kunnen inhuren om de wedstrijd door te laten gaan. Derksen ziet een makkelijker oplossing: "Het mag wat kosten, maar het rijst de pan uit. En dat komt door die groep hooligans die alleen maar meegaan om een teringzooi te schoppen. Dus misschien is het wel de oplossing als je zegt dat de uitspelende club geen supporters mee mag nemen." René van der Gijp is het daar niet geheel mee eens: "Het is toch nu al veel en veel minder dan het jaren geleden was? Toen was het altijd raak bij Ajax, Feyenoord, PSV, ADO, FC Utrecht...", somt de oud-international op.

Toch meent Derksen dat het terecht is dat burgemeesters Ahmed Aboutaleb van Rotterdam en Femke Halsema van Amsterdam de afgelopen weken een streep zetten door de wedstrijden Feyenoord - Ajax en Ajax - FC Utrecht: "Je kunt als burgemeester niet een wedstrijd plannen zonder politiebegeleiding. Dat is onverantwoord." Mens haakt weer in: "Hoeveel hebben Feyenoord en Ajax op de bank staan? Die kunnen toch die beveiliging zelf betalen?", aldus de Amerikadeskundige. Presentator Wilfred Genee verwijst naar de moeizame transferzomer van de Amsterdammers: "Ajax is een heleboel kwijt, die moesten Wout Weghorst halen. Het geld is op!" Derksen reageert met een kwinkslag: "Ajax zou wat overbodige selectieleden zo'n uniform kunnen aantrekken, dat die buiten voor de orde zorgen."

Video: Johan over politiestakingen: 'Ik heb liever Feyenoord - Ajax dan Koningsdag!'

