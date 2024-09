Politiestaking bij Ajax-duels zeker niet de laatste: 'Kan ook bij Champions League of interlands zijn'

De politiebonden gaan onverminderd door met staken rond belangrijke voetbalwedstrijden, totdat er een akkoord ligt met het kabinet over de vroegpensioensregeling. Tot nu toe werden twee Eredivisiewedstrijden (Feyenoord - Ajax en Ajax - FC Utrecht) afgelast door de acties, namens de politiebonden sluit Maarten Brink in gesprek met ESPN niet uit dat ook wedstrijden van het Nederlands elftal of in de Champions League zullen worden aangewend om de eisen kracht bij te zetten.

Ajax speelde ondanks een staking wél gewoon het uitduel bij NAC Breda, dat met 2-1 verloren ging, maar had daarna minder geluk. Burgemeester Ahmed Aboutaleb zette twee weken geleden noodgedwongen een streep door de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax in De Kuip. Komende zondag gaat de wedstrijd tussen de Amsterdammers en FC Utrecht, op last van Aboutalebs Amsterdamse collega Femke Halsema, om dezelfde reden niet door. Het gevolg is dat de stand van de Eredivisie een vertekend beeld geeft, aangezien niet alle clubs nu evenveel wedstrijden hebben gespeeld. Bovendien is het een hels karwei voor de KNVB om nieuwe speeldata te vinden in de overvolle voetbalkalender.

Brink, projectleider bij de acties van de politiebonden, is zich bewust van de gevolgen, zo zegt hij in gesprek met de betaalzender. Toch voelt hij zich niet verantwoordelijk: "Het is ontzettend vervelend en raar dat wedstrijden alleen doorgang kunnen vinden als er politie aanwezig is. Dat de wedstrijd wordt afgelast, is een eigen besluit van de lokale driehoek. Dat is niet wat wij als politievakbonden beogen", aldus Brink. Bovendien zijn de stakingen zó van de baan als er actie ondernomen wordt vanuit het kabinet: "Als de minister vanmiddag de telefoon oppakt, is het vanavond geregeld. Dan wordt er ‘gewoon’ dit weekend gevoetbald. Kennelijk is de minister nog niet doordrongen van de noodzaak dat het echt snel geregeld moet zijn. Dat maakt dat wij actie blijven voeren", zegt Brink.

De wedstrijden die niet door konden gaan zijn bewust gekozen, zo geeft de projectleider toe: "Pak het speelschema van de Eredivisie er even bij en dan zie je direct welke wedstrijden relevant zijn. Was het PSV - Ajax geweest, hadden we die wedstrijd genomen. Nu is het Ajax - FC Utrecht. Het is even niet anders." Zolang er geen akkoord ligt, gaan de acties bovendien 'gewoon' door - waarbij ook andere wedstrijden mogelijk doelwit kunnen worden. "Tot nu toe zijn het alleen Eredivisiewedstrijden. En we zeiden van tevoren: we pakken voetbal, evenementen en demonstraties. Voetbal is breed; het kunnen interlands zijn, het kan Champions League zijn en dat kunnen duels in de Keuken Kampioen Divisie zijn. Het kan alles zijn”, aldus Brink.

