Ajax verrast Henderson: 'Sommigen zijn blij met me, je hebt de slechte niet gesproken'

erkent dat hij na zijn overgang naar Ajax enkele ‘lastige’ maanden heeft beleefd. De middenvelder kwam met hoge verwachtingen over uit Saudi-Arabië, maar slaagde er - mede door blessureleed - niet in om die tijdens zijn eerste halfjaar in Amsterdam waar te maken. Henderson heeft zich onder leiding van Francesco Farioli kunnen ontpoppen tot leider én sterkhouder bij Ajax en wordt inmiddels zeer gewaardeerd door zijn ploeggenoten, zo blijkt uit een videoboodschap.

Ajax zat halverwege het afgelopen seizoen krap in de middenvelders. De ploeg van toenmalig trainer John van ’t Schip had behoefte aan de komst van een speler die de lijnen kon uitzetten en naast kwaliteit ook ervaring aan het elftal zou toevoegen. De club kwam in die zoektocht uit bij Henderson, die een halfjaar na zijn veelbesproken overstap van Liverpool naar Saudi-Arabië alweer toe was aan een nieuw Europees avontuur. Henderson viel voor Ajax, dat hem met veel bombarie binnenhaalde en voorstelde aan de pers. Maar het eerste halfjaar van Henderson in Amsterdam werd een teleurstelling.

“Toen ik hier kwam, waren het lastige maanden. Het was een lastig seizoen voor iedereen, maar toen ik in januari kwam volgden er lastige maanden tot het einde van het seizoen”, zo vertelt Henderson in gesprek met het clubkanaal. Bij het debuut van Henderson speelde Ajax knap met 1-1 gelijk tegen PSV. Dat optreden bood hoop voor het restant van het seizoen, maar ook de ervaren Engelsman kon niet voorkomen dat het elftal van trainer Van ’t Schip toch wéér als een kaartenhuis in elkaar viel. “Dingen waren wisselvallig en inconsistent”, zegt Henderson nu. Dat veranderde na de aanstelling van Farioli. “Vanaf de zomer voelt het beter, ook met een nieuwe trainer, die iedereen enorm heeft geholpen. Hij heeft ons meer structuur en vrijheid gegeven. Hij zag precies wat we nodig hadden als groep en ik denk dat de groep dat heel goed oppakte.”

Henderson is lovend over zijn ploeggenoten. “We offeren alles op voor elkaar en doen alles voor elkaar. Als je dat doet, kan je een succesvol seizoen hebben, Ik denk dat dit seizoen, ongeacht de uitkomst, een goed seizoen is geweest. Beter dan mensen aan het begin hadden verwacht.” Dat is mede te danken aan Henderson, die naast zijn leiderschap ook voetballend zijn waarde heeft gehad voor Ajax. Vooral eind vorig jaar toen Ajax binnen een paar dagen tegenover zowel Feyenoord als PSV stond, stak de middenvelder er met kop en schouders bovenuit.

Complimenten van andere Ajax-spelers

De aanvoerder heeft dit seizoen niet alleen de waardering gekregen van het publiek, maar ligt ook heel goed in de spelersgroep. Enkele ploeggenoten hebben een videoboodschap voor hem ingesproken:

Remko Pasveer: “Jordan is een prof. Hij is iemand die zijn lichaam goed verzorgt en veel én lang op de club is om er alles aan te doen om te winnen. Het is een fijn mens om om je heen te hebben en hij stuurt het team aan.”

Steven Berghuis: “Geweldige gast. Goede gast om erbij te hebben. Professioneel. Goed om hem hier bij Ajax te hebben.”

Jorrel Hato: “Leiderschap. Ervaring. Verantwoordelijkheid. Passie. En als persoon, grappig.”

Kenneth Taylor: “Top cappie (aanvoerder). Hoe Jordan in het veld iedereen helpt en neerzet. Ook persoonlijk, hoe hij mij vaak helpt daarmee.”

Davy Klaassen: “Hij stelt het voorbeeld elke dag. Wij zijn blij met hem.”

Vrouw en kinderen niet bij Henderson in Amsterdam

Er verschijnt een glimlach op het gezicht van Henderson als hij zijn ploeggenoten over hem hoort praten. “Wat mooi. Sommigen zijn blij met me. Je hebt de slechte niet gesproken”, lacht hij. Toch heeft Henderson het zeker niet altijd makkelijk in Amsterdam. Hij verblijft in Nederland, zijn vrouw en kinderen zitten in Engeland. “Het is lastig. Er was een periode dat ze hier voor een langere tijd waren, maar we besloten dat het beter was voor de kinderen om thuis te zijn. Dat is het lastigste. Het weg van zijn mijn kinderen en mijn vrouw voor het grootste gedeelte van de afgelopen anderhalf jaar. Maar we proberen het te laten werken. Zij komen hier heen, ik ga naar hen zo veel mogelijk. Als ik hier ben, focus ik me op wat ik voor het team moet doen”, zo klinkt het.

