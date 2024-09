Mike Verweij onthult wat politie tegen Femke Halsema heeft gezegd over Ajax tegen FC Utrecht

De politie heeft burgemeester Femke Halsema van Amsterdam geadviseerd om de wedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht niet door te laten gaan, zo vertelt Mike Verweij maandagmiddag in de podcast Kick Off van De Telegraaf. Volgens de journalist hadden Ajax en FC Utrecht goede hoop dat er zonder politie gespeeld kon gaan worden, maar de burgemeester heeft daar een stokje voor gestoken.

"Bij Ajax en FC Utrecht zijn ze hier echt heel erg ziek van", begint Verweij maandagmiddag in de podcast Kick-Off van De Telegraaf op het moment dat bekend is geworden dat de wedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht is afgelast: "De clubs zijn al sinds afgelopen donderdag in overleg en waren tot de conclusie gekomen dat ze het wilden proberen zonder politie. Ze waren er ook van overtuigd dat dit zou kunnen. Alleen op advies van de politie - de politie die gaat staken - heeft de burgemeester van Amsterdam besloten om het niet te doen", onthult Verweij vervolgens. "Die hele Eredivisie wordt wel een puinhoop op deze manier", stelt de Ajax-watcher van De Telegraaf.

Collega Valentijn Driessen haakt vervolgens in op het feit dat politie de gemeente Amsterdam heeft geadviseerd om de wedstrijd af te gelasten: "De politie gaat staken, dan kan een wedstrijd wel of niet doorgaan. Maar dan gaat de politie vervolgens zeggen: nee, we gaan niet door. De politie had ook kunnen zeggen: ja, laat maar doorgaan zonder ons. Dan kunnen wij kijken wat er gebeurt. Het advies van de politie is natuurlijk niet door laten spelen, want anders heeft het geen impact", denkt Driessen.

De beslissing van de gemeente Amsterdam betekent voor Ajax dat er opnieuw een wedstrijd in de Eredivisie is afgelast, nadat eerder De Klassieker tegen Feyenoord al werd verboden. De ploeg van Francesco Farioli speelt dinsdag vanwege de afgelasting een oefenwedstrijd.

