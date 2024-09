Ajax speelt dinsdag een oefenwedstrijd na ingrijpende beslissing van Femke Halsema

Ajax speelt dinsdag een onderlinge oefenwedstrijd, nadat burgemeester Femke Halsema maandag besloot om de wedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht van aankomende zondag te verbieden. Het houdt in dat Ajax na de eerder afgelasting van De Klassieker opnieuw geen wedstrijd speelt in de Eredivisie, waardoor de club heeft geschakeld en een onderlinge wedstrijd houdt om ritme op te blijven doen.

Journalist Tim van Duijn van Voetbal International meldt maandagmiddag dat de Amsterdammers dinsdag in een onderlinge wedstrijd de degens kruisen. De wedstrijd is ingepland om ritme te behouden, aangezien het duel van zondag tussen Ajax en Utrecht door de gemeente Amsterdam is verboden wegens de politiestakingen. Van Duijn schrijft dat Ajax had gehoopt op een andere tegenstander in plaats van dat er uit de eigen selectie twee verschillende teams worden gemaakt: "Niet wat ze gehoopt hadden, maar het is iets", schrijft Van Duijn.

De openingsfase van de competitie voor de ploeg van Francesco Farioli wordt momenteel onderbroken door de verschillende politiestakingen. Inmiddels is er al bij drie wedstrijden van Ajax gestaakt, waarvan er twee afgelast zijn. Op een later moment moeten deze wedstrijden ingehaald worden, maar het houdt in dat de spelers van Ajax - mede ook door de interlandperiode - minder wedstrijden spelen dan gebruikelijk is in deze fase van het seizoen. De ploeg van Farioli kwam tot dusver twee keer in actie, terwijl koploper PSV al vier keer speelde.

De Amsterdammers nemen het op woensdag 18 september weer op in de Eredivisie. Dan is Fortuna Sittard in de Johan Cruijff Arena de tegenstander.

