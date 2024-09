Mike Verweij heeft belangrijk nieuws over Ajax en Davy Klaassen: ‘De kans is heel groot dat…’

houdt sinds deze week zijn conditie op peil bij Jong Ajax. Het is nog maar de vraag of de middenvelder, die na zijn transfervrije vertrek bij Internazionale nog altijd zonder club zit, in aanmerking komt voor een contract bij de hoofdmacht van Ajax. Mike Verweij geeft een update over de stand van zaken.

“De kans is heel groot dat Ajax niks gaat doen met transfervrije spelers”, vertelt de Ajax-watcher bij Kick-off. “Zulke spelers kunnen nu nog aangetrokken worden. Ajax denkt echter dat die spelers geen dusdanige versterkingen zijn dat ze daar geld aan moeten uitgeven. Ze kiezen er heel bewust voor om zich in de winterstop te gaan versterken”, gaat Verweij verder.

De journalist zou Klaassen overigens een goede versterking vinden voor Ajax. “Hij is natuurlijk niet een creatieve speler, die ze eigenlijk zoeken. Maar wel iemand die iets kan toevoegen aan het huidige Ajax. Hij is altijd heel nuttig geweest en schijnt heel fit te zijn. Hij heeft keihard getraind in de afgelopen weken en heeft zich goed onderhouden. Ik denk dat je er beter mee verlegen dan om verlegen kunt zijn”, zegt Verweij.

Valentijn Driessen gaat niet mee in de mening van zijn collega. “Hij moet gewoon een versterking zijn voor de groep, maar dat is hij denk ik niet. Toen hij vertrok zat hij al op een dood spoor bij Ajax”, zegt de Chef Voetbal. Verweij reageert. “Hij is denk ik geen jongen die de hoofdprijs zal vragen. Hij zal denk ik ook geen moeite hebben met een reserverol, dus ik denk dat hij voor de breedte van de selectie een goede spelers is om erbij te hebben.”

