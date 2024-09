Transfervrije optie voor Ajax kiest uiteindelijk toch voor PEC Zwolle

PEC Zwolle gaat zich versterken met de terugkerende . De 30-jarige buitenspeler annex aanvallende middenvelder voerde gesprekken met Alex Kroes en Ajax en sprak ook zijn ambities uit, maar keert nu toch terug in Zwolle. Dat meldt het Algemeen Dagblad.

Het afgelopen seizoen stond Namli bij PEC onder contract en kwam hij tot vier goals en acht assists in dertig Eredivisiewedstrijden. De twee seizoenen ervoor was hij actief voor Sparta Rotterdam. Deze zomer was hij transfervrij en sprak hij uit naar een grotere club te willen. Onder andere Ajax was even geïnteresseerd en voerde ook gesprekken met de speler.

De Amsterdammers kozen er echter niet voor om hem een aanbieding te doen en ook rondom andere clubs bleef het stil. PEC wilde Namli graag weer bij de club halen, maar wist dat dat een lastige, al dan niet onmogelijke opgave ging worden.

Vorige week gaf technisch directeur Gerry Hamstra al aan niet meer op Namli te rekenen. "We hebben echt veel pogingen gedaan deze transferperiode. Hij is daarin ook duidelijk geweest. Ik heb hem als mens heel hoog zitten, buiten dat hij heel goed kan voetballen. Hij is en blijft welkom." Nu is het de Zwollenaren toch gelukt om Namli aan de selectie toe te voegen. Maandagochtend wordt hij gekeurd en meer details over de transfer zullen later bekend worden.

Wishes do come true 💙



Welkom thuis Younes.#peczwolle — PEC Zwolle (@PECZwolle) September 9, 2024

