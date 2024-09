'Ajax en Feyenoord richten pijlen op dezelfde transfervrije buitenspeler'

In navolging van Ajax zou ook Feyenoord interesse hebben in de transfervrije , zo melden Russische media vrijdagavond. De 29-voudig Russisch international is transfervrij op te pikken na zijn vertrek bij Lokomotiv Moskou en zou beide Nederlandse topclubs van een extra optie op de vleugels kunnen voorzien.

Beide Nederlandse topclubs zagen afgelopen maandag - de laatste dag van de zomerse transferperiode - een vurig gewenste versterking voor de vleugels uitblijven. Ajax meende net vóór het verstrijken van de deadline de komst van Kamaldeen Sulemana (Southampton) te hebben voltooid, maar werd na twee dagen onzekerheid hard uit de droom geholpen door de FIFA. Feyenoord greep om een andere reden naast Assane Diao (Real Betis): de achttienjarige buitenspeler zag te elfder ure zélf af van een overstap naar De Kuip.

Voor beide clubs geldt dus dat, tot de markt in de winter weer opengaat, alleen transfervrije spelers kunnen worden aangetrokken. Miranchuk zou daarom op de radar van Ajax zijn verschenen, zo wist het Russische Sport-Express gisteren (donderdag) te melden. Inmiddels is Feyenoord eveneens voor Miranchuk in de markt, zo meldt datzelfde medium een dag later.

Miranchuk (28) speelde tot dusverre zijn hele loopbaan voor Lokomotiv Moskou, behoudens een seizoen op huurbasis bij het Estse Levadia Talinn. De Rus kan zowel 'op tien' als op beide flanken uit de voeten en mag dus gerust multifunctioneel worden genoemd. Afgelopen seizoen kwam Miranchuk namens Lokomotiv in alle competities tot 38 wedstrijden, waarin hij goed was voor acht doelpunten en zeven assists. Daarnaast mag hij zich sinds 2017 A-international van Rusland noemen. Miranchuk maakte een jaar later deel uit van de selectie die deelnam aan het WK in eigen land, maar kwam op het eindtoernooi geen minuut in actie. Door de Russische inval in Oekraïne is het land door zowel de FIFA als de UEFA momenteel uitgesloten van deelname aan EK's en WK's, alsmede de Nations League.

Миранчук интересен не только «Аяксу» 🤯



Как стало известно «СЭ», «Фейеноорд» также проявляет интерес к Антону 👀



Куда рвануть Миранчуку? Пиши в комменты ⬇️ pic.twitter.com/XVWCJbg6Vk — Спорт-Экспресс (@sportexpress) September 6, 2024

