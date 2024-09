‘Ajax laat oog vallen op transfervrije Russisch international’

Ajax zou in de zoektocht naar een transfervrije vervanger voor Steven Bergwijn uitgekomen zijn bij Anton Miranchuck. Dat meldt het Russische Sport-Express. De 28-jarige aanvallende middenvelder, die ook op links- en rechtsbuiten uit de voeten kan, is transfervrij op te pikken nadat hij besloot niet in te gaan op een contractaanbod van Lokomotiv Moskou.

Op Deadline Day nam Ajax afscheid van Steven Bergwijn, die voor iets meer dan 21 miljoen euro de overstap maakte naar het Saudische Al-Ittihad. De Amsterdammers leken met Kamaldeen Sulemana een vervanger in huis te hebben gehaald, alleen waren de documenten niet op tijd binnen waardoor de FIFA een streep zette door de transfer.

Miranchuk speelde, behoudens een seizoen op huurbasis bij Estse FCI Levadia Talinn, zijn gehele carrière bij Lokomotiv Moskou. De Russische club wilde hem ook dolgraag behouden, maar de aanvallende middenvelder annex buitenspeler besloot een contractaanbod naast zich neer te leggen. Daardoor kan Miranchuk nu transfervrij op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Afgelopen seizoen was Miranchuk in 38 wedstrijden goed voor acht doelpunten en zeven assists. In totaal speelde de 29-voudig Russisch international 217 wedstrijden voor Lokomotiv, daarin maakte hij 51 doelpunten en was hij 34 keer aangever.

