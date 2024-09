Ajax maakt rugnummers bekend: Amsterdammers spreken vertrouwen uit in revelatie

heeft nog geen opvolger bij Ajax. De Amsterdammer maakte afgelopen maandag de overstap naar Al-Ittihad en leek in de Johan Cruijff ArenA te worden vervangen door Kamaldeen Sulemana, maar hij komt niet. Rugnummer 7 is daardoor voorlopig nog beschikbaar bij Ajax, dat heeft beloond met een fraai nieuw nummer.

Ajax stevende maandag in eerste instantie af op een rustige Deadline Day, maar daar kwam in de middag plots verandering in toen Al-Ittihad zich meldde voor Bergwijn. De Amsterdammers konden het grote geld uit Saudi-Arabië goed gebruiken en bereikten ’s avonds een akkoord over de transfer van de aanvaller. Ze hadden op dat moment ook al overeenstemming bereikt met Southampton over een tijdelijke overgang van Sulemana. Ajax moest alleen nog het papierwerk op tijd in orde maken en vóór de deadline indienen bij de FIFA. Dat is echter niet gelukt, waardoor Sulemana dit seizoen géén speler van Ajax is.

Alle ogen gericht op Godts

De ploeg van trainer Francesco Farioli heeft daardoor nog een openstaande vacature op de linksbuitenpositie. ESPN pakte woensdagavond al uit met verschillende spelers die momenteel transfervrij zijn en daardoor een interessante optie voor Ajax. Godts lijkt op dit moment de enige serieuze kandidaat voor een basisplaats op de linkerflank. De Belg maakte in de eerste wedstrijden onder Farioli al indruk, maar speelde niet voor niets nog geen enkele keer negentig minuten. Godts lijkt nog niet klaar voor een seizoen met veel wedstrijden. Ajax heeft echter veel vertrouwen in de negentienjarige dribbelaar.

Dat blijkt wel uit zijn nieuwe rugnummer. Speelde Godts de afgelopen weken eerst nog met nummer 39 op zijn rug, daar draagt hij vanaf heden nummer 11. Dat rugnummer was tot voor kort nog van Carlos Forbs. De Portugees verruilde Ajax afgelopen vrijdag echter op huurbasis voor Wolverhampton Wanderers. De Amsterdammers hadden het liefst ook nog afscheid genomen van Owen Wijndal en Benjamin Tahirovic, maar zij hebben (nog) geen nieuwe club gevonden. Zowel Wijndal als Tahirovic is ingeschreven voor de competitiefase van de Europa League. Wijndal en Tahirovic hebben ook ‘gewoon’ een rugnummer gekregen (respectievelijk 5 en 33).

Géén 'nummer één' bij Ajax

Wat ook opvalt is dat bij Ajax niemand het rugnummer 1 zal gaan dragen. Farioli verbaasde tijdens de voorbereiding vriend en vijand door Remko Pasveer aan te wijzen als nieuwe eerste doelman, maar hij blijft met nummer 22 op zijn rug keepen.

The 2024/2025 squad numbers: confirmed ☑️ — AFC Ajax (@AFCAjax) September 5, 2024

