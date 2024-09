Ajax schrijft twee bannelingen in voor de Europa League

en komen weliswaar niet in de plannen voor, maar zijn door Ajax wel ‘gewoon’ ingeschreven voor de competitiefase van de Europa League. Dat geldt ook voor aanwinsten , en . Ajax opent de nieuwe opzet van de Europa League op donderdag 26 september met een thuiswedstrijd tegen Besiktas

Ajax telde in de zomer van 2022 tien miljoen euro neer voor de komst van Wijndal. De linksback was in de jaren ervoor bij AZ uitgegroeid tot een van de beste spelers op zijn positie in Nederland en behoorde zelfs tot de EK-selectie van het Nederlands elftal in 2021. In Amsterdam heeft hij de hoge verwachtingen echter niet waar kunnen maken. Ajax verhuurde Wijndal in het afgelopen seizoen nog aan Antwerp FC. De verdediger leek tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen een kans te krijgen van Francesco Farioli, maar de nieuwe hoofdtrainer vertelde hem eind juli dat er in de hoofdmacht geen plek voor hem is.

Ajax hoopte Wijndal de voorbije transferwindow van de hand te kunnen doen, maar hij staat nog altijd onder contract in Amsterdam. Hoewel hij inmiddels al ruim een maand meetraint met Jong Ajax, behoort hij dus wel tot de spelerslijst voor de competitiefase van de Europa League. Dat geldt ook voor Tahirovic. De middenvelder maakte vorig jaar voor een aantal miljoen euro de overstap van AS Roma naar Ajax. Hij kwam tijdens zijn eerste seizoen nog wel geregeld in actie, maar een onomstreden indruk achterlaten deed hij niet. Farioli ziet ook voor Tahirovic geen rol weggelegd in zijn selectie. De middenvelder uit Bosnië en Herzegovina mag desondanks hopen op minuten in de Europa League.

Ajax schrijft aanwinsten in

Ajax hoopte na het vertrek van Steven Bergwijn op de komst van Kamaldeen Sulemana. Technisch directeur Alex Kroes beweerde dat de club het papierwerk op tijd had ingediend bij de FIFA, maar de Wereldvoetbalbond concludeerde anders. Sulemana had mogelijk sowieso geen rol kunnen spelen in de Europa League, want de deadline voor het indienen van de spelerslijst was eerder deze week al. Gelukkig voor de Ajax-supporters heeft de club aanwinsten Traoré, Rugani en Weghorst ‘gewoon’ ingeschreven. De Amsterdammers gingen ruim drie jaar geleden nog de mist in met Sébastien Haller. De miljoenenaankoop kreeg geen groen vinkje achter zijn naam, waardoor hij zijn nieuwe ploeg niet kon helpen in de knock-outfase van de Europa League.

Spelerslijst Ajax:

Jay Gorter

Remko Pasveer

Diant Ramaj

Charlie Setford*

Paul Reverson*

Devyne Rensch*

Anton Gaaei

Jorrel Hato*

Owen Wijndal

Ahmetçan Kaplan

Youri Baas*

Daniele Rugani

Jorthy Mokio

Dies Janse*

Josip Sutalo

Nick Verschuren*

Aaron Bouwman*

Precious Ugwu*

Lucas Jetten*

Gerald Alders*

Diyae Jermoumi*

Jordan Henderson

Kenneth Taylor

Sivert Mannsverk

Branco van den Boomen

Kian Fitz-Jim

Benjamin Tahirovic

Kristian Hlynsson*

Julian Brandes*

Rico Speksnijder*

Mark Verkuijl*

Rida Chahid*

Nassef Chourak*

Brian Brobbey

Chuba Akpom

Mika Godts

Julian Rijkhoff

Bertrand Traoré

Steven Berghuis

Wout Weghorst

Amourricho van Axel Dongen

Christian Rasmussen*

Jaydon Banel*

Jan Faberski

David Kalokoh*

Yoram Boerhout*

Don-Angelo Konadu*

Kayden Wolff*

Skye Vink*

*Op de B-lijst staan spelers die na 1 januari 2002 zijn geboren en sinds hun vijftiende minimaal twee jaar achter elkaar voor de club hebben gespeeld.

