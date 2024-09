Alex Kroes deelt zorgelijke update over de komst van Sulemana

Alex Kroes heeft een update gegeven over de situatie rond . De Ghanees moet bij Ajax de vervanger worden van , maar de Amsterdammers hebben van de FIFA nog geen groen licht gekregen om zijn komst definitief af te ronden. Volgens technisch directeur Kroes ligt er op dit moment een brief bij de Wereldvoetbalbond waarin Ajax om ‘uitsluitsel’ vraagt. De FIFA discussieert of het papierwerk wél of níét op tijd is aangeleverd.

Ajax beleefde uiteindelijk een hectische Deadline Day. De Amsterdammers verkochten Bergwijn aan Al-Ittihad en hoopten in de persoon van Sulemana razendsnel een vervanger te presenteren. Ajax bereikte een akkoord met de Ghanees over een overgang naar Amsterdam en kwam er met zijn huidige werkgever Southampton uit over een huurdeal mét optie tot koop. Maar Sulemana mag zich desondanks nog geen Ajax-speler noemen. ESPN meldde dinsdagavond al dat Ajax moet wachten, mogelijk zelfs nog enkele dagen, en Kroes bevestigt dat de club op dit moment in de wachtkamer zit.

Artikel gaat verder onder video

“Op dit moment ligt er een brief bij de FIFA waarin wij om uitsluitsel vragen aan hen. Ik hoop dat wij daar op korte termijn een antwoord op krijgen”, zo vertelt Kroes in gesprek met het clubkanaal. “Wij wisten aan de voorkant dat als wij Stevie (Bergwijn, red.) zouden verkopen, dat we een vervanger in huis wilden halen. Daar hadden wij onze shortlist voor. Maar op dat moment spelen er allerlei dingen. Je moet contact leggen met de speler, met de agent, maar ook een deal met de club spelen. De agent van Stevie moest nog hier naartoe komen om het een en ander aan deze kant te organiseren. Volop hectiek en uiteindelijk kwamen we rond met Sulemana.”

Ajax houdt markt met transfervrije spelers in de gaten

De Ghanese vleugelspeler stond drie jaar geleden al hoog op het verlanglijstje van Ajax, maar verkoos destijds een transfer naar Stade Rennais boven een avontuur in Amsterdam. Hij lijkt nu alsnog op weg naar de Johan Cruijff ArenA, maar de seinen staan nog niet (volledig) op groen, al beweert Kroes dat het papierwerk op tijd in orde was. “Net voor de deadline, maar daar is nu toch een discussie over ontstaan. Of het nou wel net vóór of net ná de deadline is. Dat is frustrerend”, zo klinkt het. Mocht het Ajax niet zijn gelukt om de komst van Sulemana op tijd af te ronden, dan kijkt de club mogelijk naar spelers die momenteel transfervrij zijn. “Er zijn nog clubloze spelers, soms met heel veel talent en kwaliteit, die op de een of andere manier nu niet onder contract staan bij een club. Daar zijn we nu toch ook naar aan het kijken of er misschien toch nog iemand bij zit, indien het met Kamaldeen niet goed zal gaan, en we dat geld op een andere manier kunnen besteden.”

