Nog veel onduidelijkheid over Ajax en Sulemana: 'Kan nog dagen duren'

Ajax-supporters moeten er rekening mee houden dat de aankondiging van de komst van nog enkele dagen op zich kan laten wachten. Dat meldt ESPN dinsdagavond althans. Sulemana moet bij Ajax de vervanger worden van Steven Bergwijn, maar het is nog altijd de vraag of de Amsterdammers het papierwerk op tijd gereed hadden. Volgens ESPN valt er op dit moment nog niet veel over te zeggen.

Ajax stevende in eerste instantie af op een rustige slotdag van de zomerse transferwindow, maar daar kwam ’s middags verandering in. Al-Ittihad meldde zich in Amsterdam voor Bergwijn en de aanvaller had wel oren naar een vertrek naar Saudi-Arabië. Ajax en Al-Ittihad bereikten ’s avonds een akkoord over een transfersom van minstens 21 miljoen euro. Op dat moment was al duidelijk dat de nummer vijf van het afgelopen seizoen in de Eredivisie Sulemana op het oog had als vervanger van Bergwijn. Sulemana stond drie jaar geleden al bovenaan het verlanglijstje van Ajax, maar verkoos een overgang naar Stade Rennais destijds boven een avontuur in Amsterdam.

Ajax ondervond ditmaal geen problemen in de onderhandelingen met de Ghanese dribbelaar en ook Southampton werkte mee aan de deal. Sulemana moet op huurbasis de overstap maken naar Ajax, dat een optie tot koop heeft bedongen. Maar of Sulemana binnenkort inderdaad in Ajax-shirt te zien is, valt nog altijd niet met de volle honderd procent zekerheid te zeggen. De Telegraaf schreef dinsdagmorgen dat Ajax leeft tussen hoop en vrees. De Amsterdammers hadden de documenten voor de komst van Sulemana weliswaar ‘op de valreep’ ingediend, maar de ochtend na Deadline Day was er nog geen groen licht vanuit de FIFA.

De verwachting was dat een bevestiging vanuit de FIFA dinsdagmorgen al zou volgen, maar daar is het dus nog altijd wachten op. Volgens Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf zou dat erop kunnen duiden dat de verwerking aan FIFA-zijde na de deadline heeft plaatsgehad. Daardoor is het wachten of Ajax de deadline wél of net níét heeft gehaald. Ajax verkocht Bergwijn maandagavond aan Al-Ittihad en kon daardoor snel ter zake komen op de transfermarkt. Maar of de club snel genoeg heeft gehandeld en Sulemana op korte termijn te bewonderen is in de Johan Cruijff ArenA, zal dus nog moeten blijken.

