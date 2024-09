Ajax moet vrezen dat transfer van Kamaldeen Sulemana niet doorgaat

Ajax leeft tussen hoop en vrees. De Amsterdammers hebben de documenten voor de komst van 'op de valreep' ingediend, maar vooralsnog is er nog geen groen licht vanuit de FIFA voor de komst van de Ghanees. Het is voor de Amsterdammers afwachten wat de FIFA beslist. Bergwijn is vertrokken, maar komt Sulemana nog wel naar Amsterdam?

De Telegraaf maakt dinsdagochtend melding van het nieuws over Sulemana. Volgens Ajax-volger Mike Verweij hebben betrokkenen binnen Ajax aangegeven dat alle documenten op de valreep zijn ingeleverd. De verwachting was dat een bevestiging van de FIFA in de volgende ochtend zou volgen, maar dat is nog niet het geval geweest: "Het lijkt erop dat Ajax alle documenten op tijd in het systeem heeft ingevoerd, maar dat de verwerking aan FIFA-zijde na de deadline plaatshad. Daarom is het wachten op het oordeel van de wereld voetbalbond of Ajax de deadline net wél of net niét heeft gehaald", schrijft Verweij hierover.

Artikel gaat verder onder video

Daarom is het voor de beleidsbepalers van Ajax momenteel afwachten. Het zou een gigantische tegenslag zijn als Sulemana niet komt, terwijl Bergwijn wél is vertrokken. Dat het zover heeft moeten komen, heeft te maken met de onderhandelingen over de transfer van Bergwijn. Die verliepen stroef, onder meer vanwege onenigheid die er ontstond over de betaalwijze. Daardoor werd het een race tegen de klok voor Ajax, waarvan de uitkomst momenteel nog onzeker is.

