Concrete interesse van Ajax verdween plotseling: 'Wij waren overtuigd dat hij die kant opging'

De verwachting bij NEC was dat verdediger Phillipe Sandler deze zomer de overstap zou maken naar Ajax, zo geeft algemeen directeur Wilco van Schaik toe in het programma De Voetbalkantine van ESPN. Een transfer van Sandler kwam er uiteindelijk niet, aangezien de centrale verdediger in de laatste wedstrijd van het seizoen een blessure opliep.

In het programma De Voetbalkantine van ESPN brengt Kraay een eventuele overstap van Sandler naar Ajax ter sprake, aangezien van Schaik namens NEC te gast is: "Ik ben een enorme fan van Sandler en ik had begrepen dat als hij niet geblesseerd was geraakt, hij naar Ajax zou zijn gegaan. Ajax wilde hem heel graag hebben", zegt Kraay, waarna Van Schaik instemmend knikt: "Ajax zat op de tribune in de laatste wedstrijd waarin hij geblesseerd raakte. Ik denk dat wij er wel van waren overtuigd dat hij die kant op zou gaan", geeft de bestuurder van de Nijmegenaren toe.

Van Schaik vervolgt: "Er was gewoon veel interesse. Er waren meer clubs uit Nederland, ook uit het buitenland. Ik denk echt dat hij een transfer had gemaakt als hij niet geblesseerd was geraakt", stelt Van Schaik, die vervolgens wel toegeeft dat de blessuregevoeligheid van Sandler vervelend is: "Dat is zijn probleem. Hij heeft gelukkig het laatste jaar veel bij ons gespeeld."

Sandler maakte indruk in dat vorige seizoen, waardoor NEC onlangs het contract van de 27-jarige Amsterdammer onlangs voor maar liefst vijf (!) seizoenen heeft verlengd: "Hij is een belangrijke pion in ons elftal en dan moet je ook af en toe je nek uitsteken om deze jongens te behouden", zegt Van Schaik daarover.

