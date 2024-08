Ajax grijpt drastisch in: 'Daar is de directie echt van geschrokken'

De directie van Ajax is 'geschrokken' van de belastbaarheid van jeugdspelers die doorbreken in het eerste elftal. Dat zegt clubwatcher Johan Inan (Algemeen Dagblad) donderdagochtend in de AD Voetbalpodcast. Om de talenten fysiek beter klaar te stomen voor de overstap naar de hoofdmacht wordt daarom stevig ingegrepen.

"De opleiding van Ajax ondergaat een metamorfose", zegt Inan. "Ze gaan het aantal jeugdspelers terugbrengen van 250 naar 210", vervolgt de clubwatcher. "Dat moet ervoor zorgen dat er minder gewisseld wordt, en dat die jonkies harder gaan werken en meer pijn gaan lijden. Zodat, als ze bij het eerste elftal komen, ze ook meer belastbaar zijn."

LEES OOK: Alex Kroes zorgt voor verbazing bij Ajax: ‘Dit is bijna niet uit te leggen’

Dat is namelijk precies wat eraan schort bij de talenten die momenteel tegen het eerste elftal van trainer Francesco Farioli aan zitten, zo weet Inan: "Dat is iets waar de huidige directie echt van is geschrokken. Dat de spelers die nu op de deur van het eerste elftal kloppen, dat dat jongens zijn die niet heel erg belastbaar zijn en wat sneller in het rood lopen, zeg maar."

Spelers van Ajax leggen het af tegen concurrenten

"Het past ook in het verhaal van Farioli, die het heeft over een gebrek aan sprints en kilometers en het lange herstel na blessures", vervolgt Inan. Host Etienne Verhoeff werpt tegen dat Brian Priske zich bij Feyenoord op vergelijkbare wijze heeft uitgesproken. Inan benoemt echter een significant verschil: "Bij Feyenoord was het onder Arne Slot dik op orde, maar bij Ajax totaal niet. Dat geeft Farioli ook aan, die heeft die cijfers onder ogen gehad. En dat is niet alleen wat we vanuit Ajax horen, dat heeft ook de bondscoach bij Oranje geconstateerd. Dat de spelers van Ajax het qua intensiteit echt afleggen tegen de concurrenten."

