Alex Kroes zorgt voor verbazing bij Ajax: ‘Dit is bijna niet uit te leggen’

Ajax zal zich de komende dagen gaan versterken met . Enkel de medische keuring staat de transfer van de spits van Oranje nog in de weg. ESPN-verslaggever Thijs Zwagerman snapt niet dat de Amsterdammers Weghorst halen en bereid lijken van de hand te doen.

Waar een vertrek van Brobbey bij Ajax eerder in de transferperiode nog onbespreekbaar leek, meldde De Telegraaf dinsdagochtend dat de sterke spits toch mag vertrekken uit Amsterdam. De reden daarvoor is dat de hoofdstedelingen dringend behoefte hebben aan financiële middelen. Nu Ajax zich lijkt te gaan versterken met Weghorst, is de kans aanwezig dat Brobbey vertrekt en de nieuwe spits eerste keuze gaat worden. Dat is iets wat Zwagerman totaal niet begrijpt.

“Speltechnisch valt het bijna niet uit te leggen als je Brobbey van de hand gaat doen en Weghorst daarvoor terughaalt”, begint Zwagerman in Tekengeld. Francesco Farioli heeft namelijk graag een aanspeelpunt in de spits, waar Chuba Akpom en Weghorst volgens de journalist minder in zijn dan Brobbey. “Eigenlijk begrijp ik dat dus niet.”

Voordeel van Weghorst

Toch kan de verslaggever wel een reden bedenken waarom Farioli Weghorst graag aan zijn selectie toevoegt. “Hij wil spelers die topfit zijn”, stelt Zwagerman. Weghorst is juist wel iemand die erg fit is. “Aanzienlijk meer dan Brian Brobbey.” De Amsterdammers zouden ongelukkig zijn met het feit dat Brobbey en Bergwijn na het Europees kampioenschap nog altijd niet fit zijn. “Dat zegt wat over de mate van onvrede die Farioli jegens hen heeft en daarmee liever het karakter en de fitheid van Weghorst toevoegt aan zijn elftal, ondanks dat het voetballend beduidend minder is.”

