Ajax bereikt akkoord met Burnley en betaalt enorm lage transfersom

Ajax en Burnley zijn in de nacht van dinsdag op woensdag tot een akkoord gekomen over de transfer van , zo weet De Telegraaf. De Amsterdammers betalen een bedrag dat flink lager ligt dan de vijf miljoen euro die wordt ontvangen voor Silvano Vos, die naar AC Milan vertrekt. Alleen de medische keuring staat de overgang van de spits nog in de weg.

Dinsdagavond kwam naar buiten dat Ajax en Weghorst tot een persoonlijk akkoord zijn gekomen. De aanvaller van Oranje gaat een contract tot medio 2026 tekenen in Amsterdam. Waar Weghorst lange tijd in de wachtkamer zat bij Ajax, kon men door het akkoord met AC Milan over Vos ineens snel handelen. Kort na het persoonlijk akkoord kwam al naar buiten dat de centrumspits waarschijnlijk woensdag al gekeurd zal worden in Amsterdam.

Inmiddels hebben Ajax en Burnley ook een akkoord bereikt, waardoor de transfer van Weghorst zo goed als rond is. Toch rekenen ze zich in Amsterdam nog niet helemaal rijk. Pas zodra de medische keuring is voltooid, kan de transfer worden afgerond. Waar dit normaal gesproken als formaliteit wordt gezien, is in Amsterdam ook opgevallen dat Feyenoorders Justin Bijlow en Calvin Stengs onlangs niet door een keuring kwamen. Daarom zal men in Amsterdam pas echt gelukkig zijn als de medische staf goedkeuring heeft gegeven.

Komst Weghorst duidelijke boodschap voor Akpom

De komst van Weghorst naar Ajax geldt als een duidelijke boodschap voor Chuba Akpom. De Engelse spits gold afgelopen seizoen als tweede spits achter Brian Brobbey en de verwachting is dat hij na het aantrekken van de Oranje-international derde keuze gaat worden. Mocht het de Engelsman niet lukken voor 2 september te vertrekken, blijft hij onderdeel van het eerste elftal en zal er ondertussen worden gewerkt aan een vertrek in de winterse transferperiode.

