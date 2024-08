Derksen komt met duidelijke boodschap aan Feyenoord en Ajax na nieuws over Klassieker

Johan Derksen staat niet achter de reactie van zowel Feyenoord als Ajax op het nieuws dat de gemeente Rotterdam een streep heeft gezet door De Klassieker die voor komende zondag op het programma stond. De televisiepersoonlijkheid is van mening dat de voetbalclubs in Nederland meer achter de politie moeten gaan staan.

De gemeente Rotterdam zette dinsdagmiddag definitief een streep door De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax, nadat de politiebonden maandag al hadden aangekondigd om rondom en tijdens het duel tussen de aartsrivalen te gaan staken. Zowel Feyenoord, Ajax áls de KNVB hadden graag gezien dat de wedstrijd gewoon door was gegaan. Jan de Jong, directeur van de Eredivisie CV, vindt het jammer dat voetbal onderdeel is geworden van het ‘conflict’ tussen de overheid en de politie. De politiebonden voerden immers ook al actie tijdens een aantal wedstrijden in de voorbije speelronden in Nederland.

Artikel gaat verder onder video

Derksen kan zich niet vinden in de reactie van Feyenoord en Ajax, die het besluit betreuren. “Die voetbalclubs betreuren het allemaal, maar die zouden best die politieagenten wat meer kunnen steunen. Dat zijn de politieagenten die jaar in jaar uit met die hooligans moeten vechten en nu vinden dat het op zestigjarige leeftijd mooi is geweest en de jongere collega’s het maar moeten overnemen”, zegt Derksen dinsdagavond in Vandaag Inside. “Maar er wordt net gedaan alsof de wereld vergaat. Die burgemeester (Ahmed Aboutaleb, red.) kon toch niet anders! Maar dan gaat die Jan de Jong er ook nog even tussendoor fietsen…”

LEES OOK: Aboutaleb dwarsboomt KNVB bij ‘bijna onmogelijke’ opgave: ‘Dat zijn de enige mogelijkheden De Klassieker in te halen’

Volgens Derksen moeten de voetbalclubs in Nederland zich realiseren dat de ‘hooligans’ - ‘die ze allemaal hebben, de ene wat meer dan de andere’ - de ‘markt’ verpesten. Derksen doelt daarmee onder meer op de ontvangst van Ajax bij De Kuip. “Als de Ajax-bus aankomt staan ze al op die viaducten al met bakstenen te gooien. Politie vandaag aan de dag is een verschrikkelijk beroep. Je hebt alleen maar traumatische ervaringen en doodsangsten. Daar is niemand tegen bestand op den duur”, zo klinkt het.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Hoog bezoek van Ajax bij wedstrijd tussen Sparta en Feyenoord

Bij de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en Feyenoord waren twee vertegenwoordigers van Ajax aanwezig.