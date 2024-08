Feyenoord en Ajax spreken zich uit na afgelasting Klassieker

Feyenoord en Ajax hebben hun teleurstelling geuit over het feit dat De Klassieker van aanstaande zondag niet door zal gaan. De aartsrivalen balen ervan dat ze de dupe zijn geworden van iets waarin zij geen deel uitmaken.

Dinsdagmiddag werd bekend dat Ahmed Aboutaleb, de burgemeester van Rotterdam, een streep heeft gezet door De Klassieker die komend weekend op het programma stond. De reden hiervoor is dat de politiebonden hebben aangekondigd te gaan staken rondom het duel tussen Feyenoord en Ajax, waardoor er geen politie aanwezig is bij De Kuip.

In een reactie spreekt Feyenoord uit teleurgesteld te zijn in de beslissing. “Zoals eerder aangegeven hebben we er begrip voor dat mensen opkomen voor hun zaak. We betreuren het echter wel dat, niet voor het eerst, het voetbal wordt gebruikt om zaken af te dwingen waar wij geen partij in zijn.” De Rotterdammers hebben er wel begrip voor dat Aboutaleb gezien de situatie een streep door het duel heeft gezet.

Ook Ajax baalt ervan dat de wedstrijd in De Kuip niet door zal gaan. “We hadden zondag graag gevoetbald. Dat het niet door kan gaan is teleurstellend. Jammer dat het voetbal de dupe is geworden van deze discussie.” Eerder liet de KNVB ook al weten teleurgesteld te zijn en werd de hoop uitgesproken dat er toch een akkoord komt tussen de overheid en de politie zodat de wedstrijd door kan gaan.

