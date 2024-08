‘Voorwaarden bekend waarmee koopoptie González verplicht wordt voor Feyenoord’

Facundo González gaat op huurbasis de overstap maken van Juventus naar Feyenoord. De Rotterdammers hebben in de overeenkomst een optie tot koop ter waarde van zes miljoen euro bedwongen, die verplicht wordt wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Dinsdagochtend bracht Gianluca Di Marzio naar buiten dat Feyenoord zich gaat versterken met González als back-up voor Dávid Hancko. De Rotterdammers zouden daarop een optie tot koop hebben bedwongen ter waarde van zes miljoen euro. Volgens Giovanni Albanese van La Gazzetta dello Sport is de kans groot dat dit een verplichte koopoptie zal worden.

De journalist meldt namelijk dat Feyenoord en Juventus hebben afgesproken dat de Rotterdammers verplicht zijn González voor zes miljoen euro over te nemen wanneer de Uruguayaan voor minstens vijftig procent van de duels beschikbaar is voor Brian Priske. Mocht dit gebeuren, beschikken de Italianen over een doorverkooppercentage van twintig procent.

Juventus nam González in 2023 voor een bedrag van 1,75 miljoen euro over van Valencia. Afgelopen voetbaljaargang kwam de verdediger op huurbasis uit voor Sampdoria, dat op het tweede Italiaanse niveau speelde. Namens die club kwam de Uruguayaan in alle competities dertig keer in actie. Nu gaat hij op huurbasis in de Eredivisie spelen, waar Feyenoord een huursom van een half miljoen euro voor betaalt.

#FacundoGonzalez lascia la #Juventus per andare al #Feyenoord: prestito oneroso a 500 mila euro euro con diritto di riscatto a 6 milioni che diventa obbligo al 50% di presenze disponibili. La #Juve si riserva il 20% sulla futura rivendita. #calciomercato — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) August 27, 2024

