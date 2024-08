'Feyenoord heeft beet en huurt Juventus-verdediger, toekomstige transfersom bekend'

Feyenoord gaat zich versterken met centrale verdediger Facundo González, die over zal komen van het Italiaanse Juventus, zo meldt transferjournalist Gianluca Di Marzio dinsdagochtend. De Rotterdammers hebben tevens een optie tot koop weten te bedingen, Di Marzio meldt dat de Uruguayaan in de toekomst voor zes miljoen euro definitief naar De Kuip kan verkassen.

Gisteren (maandag) bracht 1908.nl al naar buiten dat Feyenoord in González de gewenste back-up voor Dávid Hancko gevonden had. Een dag later lijkt het erop dat de deal reeds in kannen en kruiken is. Volgens Di Marzio gaat het dus om huur met een (mogelijk verplichte) optie tot koop ter waarde van zes miljoen euro.

González is een 21-jarige centrale verdediger die naast een Uruguayaans ook over een Italiaans paspoort beschikt. De verdediger speelde in de jeugd van onder meer Espanyol en Valencia. Die laatste club verkocht González in de zomer van 2023 voor 1,75 miljoen euro aan Juventus. Nog voor hij zijn officiële debuut kon maken verhuurde De Oude Dame hem aan Sampdoria. Namens die club kwam hij afgelopen seizoen tot 30 wedstrijden in de Serie B en het toernooi om de Coppa Italia.

#Calciomercato | @juventusfc, Facundo #Gonzalez andrà al @Feyenoord in prestito con diritto di riscatto - che può diventare obbligo - a 6 milioni di euro https://t.co/K4c0hBYUX5 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 27, 2024

