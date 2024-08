Feyenoord wil de verdediging versterken en moet in onderhandeling met Juventus

Feyenoord hoopt in de laatste dagen van de transferwindow een nieuwe verdediger toe te voegen aan de selectie. De Rotterdammers zijn volgens het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl in de markt voor , die als back-up achter moet gaan fungeren.

Feyenoord hoopt de defensie te versterken, voordat de transferperiode aan het einde van deze week sluit. Om die achterhoede te versterken is Facundo González in beeld gekomen, een 21-jarige verdediger van het Italiaanse Juventus. Feyenoord ziet in de Uruguayaan een ideale back-up voor Hancko.

LEES OOK: Giménez verkoopt nee aan Forest en blijft bij Feyenoord

Technisch directeur Dennis te Kloese hoopt de lange centrale verdediger te huren van Juventus, maar in de deal wel een optie tot koop te betrekken. Onduidelijk is wat Juventus in dat geval van de Rotterdammers verlangt. De Oude Dame nam González eerder voor 1,75 miljoen euro over van Valencia, waarna het hem verhuurde aan Sampdoria. Voor die club speelde de Uruguayaan dertig duels.

