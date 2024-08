'Giménez verkoopt nee aan Forest en blijft bij Feyenoord'

zal niet naar Nottingham Forest verkassen, zo weet Daniel Reyes. De Mexicaanse sportjournalist heeft vaak de juiste informatie over Mexicaanse voetballers, waardoor het er zeer op lijkt dat Giménez bij Feyenoord zal blijven. Ook Dennis van Eersel, sportverslaggever van RTV Rijnmond, bevestigt dit nieuws.

Volgens Reyes, journalist van Claro Sports, was het aanbod van de Premier League-club erg goed, maar heeft de spits toch besloten om niet naar Forest te verkassen. Zijn zaakwaarnemer zou die beslissing ook al aan de Engelse club hebben medegedeeld.

Giménez zou voor zo'n 33 miljoen euro de overstap kunnen maken naar Forest en had daarmee de duurste verkoop uit de geschiedenis van Feyenoord kunnen worden. De deal was op maandag ook bijna rond. Lang wilde de Mexicaanse spits wel naar Engeland, maar nu zou Giménez zich willen focussen op het seizoen met Feyenoord, om met die club successen te behalen.

Dat is een opsteker voor Feyenoord, dat erg wisselvallig aan het seizoen is begonnen. Na het winnen van de Johan Cruijff Schaal (4-4 tegen PSV, w.n.s), waarin Giménez twee keer scoorde en een assist gaf, speelde de ploeg van Brian Priske twee keer gelijk in drie competitiewedstrijden. Thuis tegen Willem II en uit bij Sparta Rotterdam stond er na negentig minuten een 1-1 stand op het bord. De cijfers van de Mexicaanse spits zelf zijn verder wel prima te noemen: in drie Eredivisieduels scoorde hij twee keer en gaf hij een assist. Vorig seizoen scoorde hij 23 keer en gaf hij zes beslissende passes in dertig competitiewedstrijden.