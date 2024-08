Giménez na afketsen Nottingham-transfer gelinkt aan Europese topclub: 'Onderhandelingen reeds opgestart'

Hoewel 'nee' zou hebben gezegd tegen een transfer naar Nottingham Forest, is het nog niet zeker dat de spits deze zomer bij Feyenoord blijft. De Mexicaanse journalist Daniel Reyes meldt bij Fox Sports MX namelijk dat Giménez ook in de belangstelling van de Duitse kampioen Bayer Leverkusen staat.

Gisteren (maandag) werd duidelijk dat Nottingham Forest en Feyenoord eindelijk een akkoord hadden bereikt over een transfer van Giménez, maar dat de speler zelf uiteindelijk heeft besloten niet tegen degradatie te willen vechten in de Premier League. Dat meldde Reyes althans, en werd later bevestigd door RTV Rijnmond-verslaggever Dennis van Eersel. In de vorm van Bayer Leverkusen is er echter nóg een club voor de Mexicaanse spits in de markt.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Afellay hakt in op Giménez en krijgt publiek van Studio Voetbal aan het lachen

"Een belangrijke club, met een trainer die door iedereen gemogen wordt en die Spaans spreekt (Xabi Alonso, red.)", omschrijft Reyes Die Werkself. De doorgaans uitstekend ingevoerde journalist benoemt echter wel een belangrijke voorwaarde om zaken te kunnen doen voor de werkgever van Oranje-international Jeremie Frimpong: "Santi vindt die club erg leuk, maar ze moeten nog wachten tot er een speler verkocht is."

LEES OOK: PSV-target is de schlemiel en schenkt Leverkusen zege in elfde (!) minuut blessuretijd

Waar Nederlandse clubs nog tot komende maandag (2 september) zaken kunnen doen, sluit de transfermarkt in Duitsland vrijdag (30 augustus) al. Volgens Reyes is het daarom niet uitgesloten dat Giménez pas in een later stadium naar de Duitse kampioen zal verkassen: "Als het in de laatste dagen van augustus niet gebeurt, dan zou het in de winter kunnen. Ze zijn al in onderhandeling, er moet nu worden bekeken wanneer de definitieve stap kan worden gezet. Het is (voor Giménez, red.) niet slecht als hij bij Feyenoord blijft, dan speelt hij in de Champions League en zou hij de overstap naar Leverkusen in januari kunnen maken", aldus Reyes.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord lijkt mogelijke vervanger Bijlow te kunnen doorstrepen: 'Hij is te duur'

Dit lijkt in ieder geval niet de opvolger te worden van Justin Bijlow bij Feyenoord.