PSV-target is de schlemiel en schenkt Leverkusen zege in elfde (!) minuut blessuretijd

Voor regerend Duits kampioen Bayer Leverkusen heeft de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in de Bundesliga ternauwernood een zege opgeleverd. Op bezoek bij Borussia Mönchengladbach stelde de ploeg van basisspeler in de elfde minuut van de blessuretijd een 2-3 zege veilig. PSV-target speelde een negatieve hoofdrol bij de late beslissing.

Granit Xhaka bracht Leverkusen al vroeg in de eerste helft op fraaie wijze op voorsprong. De Zwitserse middenvelder nam een van richting veranderde voorzet van Frimpong van een meter op twintig in één keer op de pantoffel en tekende zo voor de eerste Bundesliga-treffer van het seizoen 2024/25. Nog voor de rust verdubbelde Duits international Florian Wirtz de voorsprong, waardoor Leverkusen met een 0-2 tussenstand de kleedkamers op kon zoeken.

In het tweede bedrijf knokte Gladbach zich echter knap terug in de wedstrijd. Na een uur spelen zorgde de Zwitser Nico Elvedi uit een rebound voor de aansluitingstreffer, waarna Tim Kleindienst de stand vijf minuten voor tijd gelijktrok: 2-2. Dat leek lange tijd genoeg voor een punt, maar in de negende minuut van de blessuretijd ging het alsnog mis. Itakura greep te laat in in eigen zestien, waarna de bal op aanwijzen van de VAR op de stip ging. Wirtz zette zich achter de bal en het toptalent faalde niet, waarmee hij op de valreep voorkwam dat Leverkusen direct tegen puntverlies aanliep.

